Бывший муж Собчак не скрывает объятий с известной актрисой (фото)

Шоу-бизнес

После официального заявления о разводе Ксения Собчак перестала скрывать отношения с режиссером Богомоловым. И ее бывший муж Максим Виторган появился в обществе известной актрисы Дарьи Екамасовой. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором обнимает улыбающуюся артистку. Под фото он оставил комментарий, в котором выразил свое восхищение 34-летней коллегой.

«Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в) она очень хочет на сцену и ищет режиссера. И добавлю от себя: она прекрасна!» — написал Виторган.

Напомним, Екамасова родила первенца в ноябре прошлого года. Она счастлива в браке с Денисом Фриманом. Исполнительница главной роли в фильме «Жила-была одна баба» не афиширует личную жизнь и не показывает фото ребенка.

Как утверждает 46-летний Виторган, они с Собчак сохранили дружеские отношения и совместно воспитывают двухлетнего сына Платона.



Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что молодой певец Никита Алексеев закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter