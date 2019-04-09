- 18:18 Без ножей, рогаток и взрывчатки: озвучены требования к зрителям дебатов на НСК «Олимпийский»
- 18:11 Бывший муж Собчак не скрывает объятий с известной актрисой
- 18:10 Никаких ограничений: Супрун рассказала, что нужно знать родственникам пациентов больниц
- 17:49 «Нужно не обсуждать, а принять закон об импичменте до второго тура», — Деревянко
- 17:35 Алексеев закрутил роман с солисткой «ВИА Гры»
- 17:34 В Виннице разоблачили схему легализации в Украине боевиков с Донбасса
- 17:32 Хулиган, поглумившийся в Instagram над флагом Украины, отделался штрафом в 850 гривен
- 17:02 Дело "днепропетровских маньяков": на свободу вышел один из членов банды, убившей 21 человека
- 16:58 Концерты отменяются: у сатирика Михаила Жванецкого крупные неприятности
- 16:54 Тилль Линдеманн заинтриговал новым комментарием о романе с Лободой
Бывший муж Собчак не скрывает объятий с известной актрисой (фото)
После официального заявления о разводе Ксения Собчак перестала скрывать отношения с режиссером Богомоловым. И ее бывший муж Максим Виторган появился в обществе известной актрисы Дарьи Екамасовой. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором обнимает улыбающуюся артистку. Под фото он оставил комментарий, в котором выразил свое восхищение 34-летней коллегой.
«Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в) она очень хочет на сцену и ищет режиссера. И добавлю от себя: она прекрасна!» — написал Виторган.
Напомним, Екамасова родила первенца в ноябре прошлого года. Она счастлива в браке с Денисом Фриманом. Исполнительница главной роли в фильме «Жила-была одна баба» не афиширует личную жизнь и не показывает фото ребенка.
Как утверждает 46-летний Виторган, они с Собчак сохранили дружеские отношения и совместно воспитывают двухлетнего сына Платона.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что молодой певец Никита Алексеев закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.