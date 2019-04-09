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Шоу-бизнес

Бывший муж Собчак не скрывает объятий с известной актрисой (фото)

18:11 9 апреля 2019 54
Максим Виторган
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После официального заявления о разводе Ксения Собчак перестала скрывать отношения с режиссером Богомоловым. И ее бывший муж Максим Виторган появился в обществе известной актрисы Дарьи Екамасовой. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором обнимает улыбающуюся артистку. Под фото он оставил комментарий, в котором выразил свое восхищение 34-летней коллегой.

«Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в) она очень хочет на сцену и ищет режиссера. И добавлю от себя: она прекрасна!» — написал Виторган.

Напомним, Екамасова родила первенца в ноябре прошлого года. Она счастлива в браке с Денисом Фриманом. Исполнительница главной роли в фильме «Жила-была одна баба» не афиширует личную жизнь и не показывает фото ребенка.

Как утверждает 46-летний Виторган, они с Собчак сохранили дружеские отношения и совместно воспитывают двухлетнего сына Платона.


Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что молодой певец Никита Алексеев закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры».

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