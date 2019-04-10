Зеленский как президент слаб: чем это грозит Украине

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Известный блогер и волонтер Serg Marco высказался в соцсети на тему президентский выборов вообще и агитационных билбордов в частности. По его мнению, во-первых, Зеленский как президент слаб, а во-вторых, с каждым шагом он будет все больше зависим от олигарха, который его продвигает.

«На тему бордов.

Извините, что не поддержу общую истерию против автора борда. Для меня, например, нет противоречий. Ну вот вообще. Пинайте меня тапками. И нет, не потому что Зеленского зазомбировали в тайных подвалах КГБ и он несется в Президенты, чтоб слить Украину под Путина. Нет, конечно. Он, может быть, даже уверен, что все делает правильно для защиты Украины, что он силен и независим, в своем, конечно, понимании. Хотя Савченко тоже думала, что все делает правильно, ага. Но речь не об этом. Зеленский как Президент — слаб. То, что он подконтролен Коломойскому, это даже вторично. Но он слаб.

С момента инаугурации Президент отправляется в очень шаткий путь на пять лет. Он как канатоходец с шестом начинает передвижение по канату. И чем больше его начинает на этом канате качать, тем больше он начинает хвататься за тех, кто позволит ему восстановить равновесие.

Именно потому я смеюсь над людьми, которые говорят что Зеленский будет независим от Коломойского. Нет, он сейчас относительно независим. Но с каждым шагом, с каждым действием, с каждым предоставленным механизмом для решения очередной проблемы и лоббирования очередного вопроса Коломойского будет становиться все больше, а Зеленского — все меньше.

Но вопрос в другом. У Пороха сформировалась команда, противостоящая РФ. Какая-никакая, но сформировалась. Которая уже работала, допустила ошибки, исправила ошибки, избежала ошибок. 5 лет опыта все-таки. И да, судя по всему, она будет снесена, так как неудобна политически. Что, серьезно, никто не понимает, что это ослабление внутреннего политического курса и этим воспользуется Путин?

Реально? Вам пофиг?

Борд может вызывать двоякие чувства. Но то, что Зеленского пиарят как ватники, так и россияне, а тезисы его программы совпадают с тезисами Медведчука об интеграции Л/ДНР в Украину, — вас не напрягает? Не хотите об этом поговорить? Ой, а ведь это неплохо увязывается с тематикой бордов. Но нет, «не делай четотам ато Путен нападет, бгггг», — говорят люди, сидящие в сотнях километров от зоны боевых действий.

Борды через неделю снимут. А программа Медведчука, поддержка РФ Зеленского и «эксперты» его команды из говна и палок останутся. А Германия уже начала топить за РФ, судя по всему, ими эта политическая ситуация признана благоприятной. Я понимаю, что вас больше волнуют борды.

А меня почему-то нет. Потому не дай бог нам вспомнить эти борды как пророческие.

А теперь можете меня пинать ногами, объективные вы наши", — написал Serg Marco в Facebook.

Ранее известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса написал в соцсети, что в случае победы Зеленского на выборах никаких реальных изменений в стране не произойдет.

А один из российских блогеров считает, что «по факту на украинских выборах победил Путин».

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