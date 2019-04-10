- 14:28 Прилепин всех сдал: одиозный писатель рассказал о российских генералах на Донбассе
- 14:27 Ломаченко и Кролла провели открытые тренировки
- 14:26 Делали селфи в "масках" собак: известных нардепов засекли в Раде за странным занятием
- 14:14 Кабмин уволил глав Херсонской и Одесской ОГА: почему это важно
- 14:09 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 14:07 «Это настоящий хищник»: учительница занималась сексом с 13-летним мальчиком и заявила, что он ее принуждал
- 14:03 Алла Пугачева проигнорировала концерт звезд в честь ее 70-летнего юбилея
- 13:49 В России снова "похоронили" Путина и выложили в сеть фото его могилы
- 13:44 В штабе Зеленского озвучили план действий в случае победы, а затем обвинили журналиста во лжи
- 13:33 Ломаченко – Кролла: где смотреть чемпионский бой за пояса WBА и WBО
«Это настоящий хищник»: учительница занималась сексом с 13-летним мальчиком и заявила, что он ее принуждал (фото)
33-летняя Джастин Кристин Нельсон, преподававшая в одной из школ города Мерсед (американский штат Калифорния) признала на суде, что занималась в учебном классе оральным сексом со своим 13-летним учеником, чье имя не разглашается. Как сообщает издание Daily Star, учительница, однако, утверждает, что на самом деле это она является жертвой, и что мальчик принуждал ее к сексу. «Это настоящий хищник», — заявила она.
Замужняя Нельсон, у которой есть ребенок, рассказала, что сблизилась со своим учеником в 2016 году, обмениваясь сообщениями в соцсети Instagram. Поначалу их объединила общая любовь к баскетболу. Женщина говорит, что на каком-то этапе послала школьнику свое довольно фривольное фото с девичника. После этого как-то в школе мальчик ее поцеловал. Это ее «расстроило», но она не стала подавать жалобу руководству, поскольку он извинился. Вскоре ученик принялся ее шантажировать, вымогая деньги, а также требуя, чтобы она совершила оральный сексуальный акт. По словам адвоката Роджера Наттала Джастин боялась, что школьник публично расскажет об их «неуместной дружбе» и тем самым разрушит ее карьеру. Находясь под давлением, она согласилась на секс.
Наттал назвал ученика лжецом и агрессором, который сфабриковал историю, подтасовав факты. Прокурор Лиз Нельсон не согласна с доводами защиты и считает, что лжет как раз ее однофамилица. «Мистер Наттал хочет убедить нас в том, что 13−14-летний восьмиклассник может полностью контролировать ситуацию. О, пожалуйста! Да мальчик был напуган до смерти, чтобы рассказать о том, что случилось», — сказала представительница обвинения.
Суду предстоит вынести решение по этому делу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что за страстный лесбийский роман с ученицей 28-летнюю учительницу приговорили к двум годам тюрьмы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...