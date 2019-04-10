Мир

33-летняя Джастин Кристин Нельсон, преподававшая в одной из школ города Мерсед (американский штат Калифорния) признала на суде, что занималась в учебном классе оральным сексом со своим 13-летним учеником, чье имя не разглашается. Как сообщает издание Daily Star, учительница, однако, утверждает, что на самом деле это она является жертвой, и что мальчик принуждал ее к сексу. «Это настоящий хищник», — заявила она.

Замужняя Нельсон, у которой есть ребенок, рассказала, что сблизилась со своим учеником в 2016 году, обмениваясь сообщениями в соцсети Instagram. Поначалу их объединила общая любовь к баскетболу. Женщина говорит, что на каком-то этапе послала школьнику свое довольно фривольное фото с девичника. После этого как-то в школе мальчик ее поцеловал. Это ее «расстроило», но она не стала подавать жалобу руководству, поскольку он извинился. Вскоре ученик принялся ее шантажировать, вымогая деньги, а также требуя, чтобы она совершила оральный сексуальный акт. По словам адвоката Роджера Наттала Джастин боялась, что школьник публично расскажет об их «неуместной дружбе» и тем самым разрушит ее карьеру. Находясь под давлением, она согласилась на секс.

Наттал назвал ученика лжецом и агрессором, который сфабриковал историю, подтасовав факты. Прокурор Лиз Нельсон не согласна с доводами защиты и считает, что лжет как раз ее однофамилица. «Мистер Наттал хочет убедить нас в том, что 13−14-летний восьмиклассник может полностью контролировать ситуацию. О, пожалуйста! Да мальчик был напуган до смерти, чтобы рассказать о том, что случилось», — сказала представительница обвинения.

Суду предстоит вынести решение по этому делу.

Джастин Нельсон

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