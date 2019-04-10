Легкие рецепты блюд для ужина: вкусно и быстро (фото)

Стиль жизни

Для многих ужин является основным и самым приятным приемом пищи. Этому есть много причин. Кто рано встает, знает: завтракать порой совсем еще не хочется. Обед в перерыве на работе тоже имеет много нюансов. Так как время ограничено, особо не расслабиться. А вот ужин — совсем другое дело. Вы уже никуда не спешите, пищу принимаете в комфортных условиях и можете ею вдоволь насладиться. На столе перед вами любимая тарелка и приборы. Конечно, лучше всего, если ужин вам подают. Но порой приходится надеяться только на себя. Что же можно приготовить легко и быстро? На этот вопрос «ФАКТАМ» ответили известные люди — легендарный футболист Анатолий Демьяненко, писатель-сатирик Евген Дудар, а также поэт и сценарист Аркадий Гарцман. Они с удовольствием поделились своими фирменными рецептами.

Анатолий Демьяненко: «Мое фирменное блюдо — яичница с ветчиной, помидорами и кинзой»

— Я люблю все, что готовит моя жена, — говорит Анатолий Демьяненко. - Это голубцы, тефтели, деруны, рыба, буженина. А сам могу приготовить яичницу с ветчиной или колбаской, помидорами и кинзой. Можно и с ассорти зелени — укропом, петрушкой и кинзой. Это мое фирменное блюдо. Специй не добавляю — слишком острое не люблю. Очень вкусно есть яичницу с хлебом, подрумяненным в тостере.

Анатолий Демьяненко: «Люблю сладкое. Особенно медовик!» (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

Яичница с ветчиной и кинзой Порезать ветчину и томаты кубиками, поджарить. Залить яичной смесью. Посолить по вкусу. В конце добавить измельченную кинзу. И приятного аппетита!

— Вы предпочитаете белый или черный хлеб?

— Ем и тот и другой.



— Можете на ужин и десерт себе позволить?

— Да, сладкое люблю. Особенно медовик!

— В котором часу вы ужинаете?

— Обычно в 7−8 часов вечера. Есть на ночь нежелательно. Но если проголодаюсь, могу и часов в десять вечера перекусить бутербродом.

— Что вы пожелали бы читателям «ФАКТОВ»?

— Ешьте вкусно, но умеренно и будьте всегда в хорошей форме.

Евген Дудар: «Деруны можно есть прямо со сковороды!»

Евген Дудар: «Бутерброд с салом ем каждый день!» (Фото из альбома Евгена Дудара)

— Одно из вкуснейших блюд — деруны, — считает Евген Дудар. — Рецептов их приготовления много. А у меня такой.

Деруны со сметаной Картофель и морковь натереть на терке, добавить измельченный лук, яйцо, соль, перец, муку. Жарить деруны нужно на подсолнечном масле.

— И прямо со сковороды можно есть! — уточняет Евген Дудар. — Это очень экономит время: не нужно мыть гору посуды.

— Деруны с пылу с жару — объедение!

— Это правда. Их можно есть со сметаной или вприкуску с кефиром. К слову, и на следующий день деруны разогреваете и снова с удовольствием едите.

— А какой ужин, по вашему мнению, можно приготовить буквально моментально?

— Быстрее всего — заглянуть в холодильник, отрезать кусочек сыра или колбаски и сделать бутерброд на ломтике черного хлеба. Можно и с салом. Я его ем каждый день! Правда, чаще не на ужин, а на завтрак. И это уже стало хорошей традицией.

— Что вы готовите, если вечером к чаю хочется чего-то сладкого?

— У меня есть свой личный десерт. Летом и осенью я запекаю яблоки и замораживаю их в пакетах в морозилке. А зимой и весной размораживаю и намазываю это яблочное пюре на ломтик калача. Могу добавить орехи! Это очень вкусно и полезно.

Аркадий Гарцман: «В Польше и Чехии мне очень понравились супы в хлебе»

— Если нужно быстро приготовить ужин, я делаю свой фирменный омлет, — рассказывает Аркадий Гарцман. — Он получается таким пышным, что все спрашивают, в чем секрет. А он в том, что в яично-молочную смесь я добавляю немного соды. Эту смесь нужно выплеснуть на разогретую сковороду с расплавленным сливочным маслом. Сковородку накройте крышкой. Сначала жарьте омлет на сильном огне, потом — на слабом. И я вас уверяю: пальчики оближете!

Аркадий Гарцман: «Мое фирменное блюдо – пышный омлет» (Фото из альбома Аркадия Гарцмана)

— Охотно верю.

— Есть в нашей семье и еще несколько рецептов «на скорую руку». С удовольствием ими поделюсь.

Морковный салат с инжиром Морковку и любой сыр (лучше всего брынзу) натереть на средней терке, добавить распаренный, нарезанный на кусочки инжир, заправить сметаной. Грибной салат с кукурузой Маринованные грибочки слегка подсушить, смешать с консервированной кукурузой, выдавить чеснок, заправить майонезом.

— Вкусно!

— Даже пирог можно испечь на скорую руку. Для этого понадобятся три тонких лаваша, яблоки, сахар и сметана. Яблоки порезать на дольки, посыпать сахаром и слегка поджарить на сковородке (чтобы они стали мягкими, но не превратились в пюре). Чистить яблоки не обязательно, но желательно. Взбить с сахаром яйца и сметану. Затем выложить яблоки на лаваш и покрыть смесью. И так трижды! Слоеный пирог поместить в духовку и выпекать до готовности (минут 30−40). Важно то, что не нужно возиться с тестом. Можно сделать и соленые рулеты — например, с творогом, сыром (по половине того и другого) и зеленью. А еще в качестве начинки великолепны жареные морковка, лук и грибы. Рулет с начинкой запекается в духовке. Все это очень вкусно!

— Знаю, вы любите путешествовать. Какая еда вас поразила вас за рубежом?

— В Польше и Чехии очень понравились супы в хлебе. Особенно мне пришелся по вкусу суп со шпинатом. В Израиле обратил внимание на то, что горшочки с первым во многих ресторанах «запечатаны» расплавленным сыром. А в Италии запомнились спагетти с моллюсками. В Таиланде очень необычным мне показался их местный суп с морепродуктами. Невероятно вкусный!

— Что пожелаете читателям «ФАКТОВ»?

— Живите со вкусом! И получайте удовольствие от жизни.

Ранее рецептами блюд, которые можно приготовить на ужин, с «ФАКТАМИ» поделились Анатолий Говорадло, Виктор Хлус и Тамара Яценко.

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А кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, как разнообразить меню во время Великого поста, и поделился рецептами простых блюд.

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