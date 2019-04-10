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Продуктовые ярмарки в Киеве с 10 по 14 апреля: названы адреса
В будни продуктовые ярмарки в Киеве обычно проводятся в привычных местах, но в в выходные дни локации могут меняться. На этой неделе ярмарки организованы во всех районах. Покупателям предлагают овощи и фрукты (как отечественные, так и импортные), сухофрукты, орехи, консервацию, зелень, грибы, соленья, продукцию переработки — мясо-молочную, рыбную, продукты пчеловодства, бакалею, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Торговля проходит в дневное время и в основном длится до 17−18 часов.
10 апреля (среда)
- в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
- в Шевченковском — на Лукьяновской площади, 1а;
11 апреля (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
- в Печерском — на улице Московской, 2;
- в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1, проспекте Победы, 50, Лукьяновской площади, 1а;
12 апреля (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улицвх Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
- в Шевченковском районе — на Лукьяновской площади, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
13 апреля (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице С. Лифаря (в границах улицы Бальзака и проспекта В. Маяковского);
- в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Екатерины Белокур;
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
- в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
- в Шевченковском — на Лукьяновской площади, 1а, улице Б. Гаврилишина, 1−17;
14 апреля (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38, Лукьяновской площади, 1а.
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