Порошенко подписал важный документ о сотрудничестве с НАТО

Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. В документе определены цели, которые следует достичь к концу 2020 года и приоритетные задачи на 2019 год. Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют путь Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

«Благодарен тем, кто присоединился к тому, чтобы Годовая национальная программа укрепления партнерства между Украиной и НАТО стала нашей „дорожной картой“. И пока некоторые собирается проводить то референдумы, то обсуждение о том, идти или не идти, Украина четко движется в направлении НАТО и Евросоюза», — заявил Петр Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», страны — члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс. Такая норма содержится в обнародованном 14 марта годовом отчете Североатлантического альянса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter