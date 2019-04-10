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Бытовые отходы нельзя сбрасывать в канализацию: чем это грозит
В Киеве канализационные сети все больше засоряются бытовыми отходами. На Бортническую станцию аэрации ежедневно поступает 5−9 тонн мусора. Если нечистоты попадут на поверхность, последствия могут быть непредсказуемыми.
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В «Киевводоканале» обратились к жителям столицы с просьбой не использовать унитазы для сброса мусора! Городская канализация не приспособлена для утилизации бытовых отходов, поэтому категорически нельзя выбрасывать:
- остатки еды — кости от рыбы и мяса, жир, испорченные фрукты-овощи, огрызки, косточки плодов, арбузные и дынные корки, прочее;
- средства личной гигиены и подгузники;
- чайную и кофейную заварку;
- тряпки, мочалки, губки для мытья посуды;
- полиэтиленовые пакеты, остатки от продуктовой упаковки;
- жевательную резинку, зубную нитку, пластырь и прочее;
- наполнитель от кошачьего туалета;
-
мертвых аквариумных рыбок, крыс, хомячков
и т. д.;
- металлические, стеклянные и пластмассовые предметы;
- строительный мусор.
Продуктовые и строительные отходы могут остановить работу канализационного коллектора, предупреждают специалисты. Ежедневно работникам «Киевводоканала» приходится устранять около 30 засоров трубопроводов, которые в большинстве случаев вызваны тем, что жильцы нарушают правила пользования канализацией. Горожан призывают не сбрасывать туда мусор, это ставит под угрозу работу системы водоотведения.
Также водоканал предупреждает, что промывка водных сетей в Оболонском районе Киева запланирована с 23:00 10 апреля до 06:00 11 апреля. Жителям домов по улицам Зои Гайдай, Озерной, Северной, Приречной, Богатырской, Героев Днепра, Тимошенко, по проспектам Оболонский, 33−65 и Героев Сталинграда, 28−64 рекомендуют не пользоваться в период профилактических работ водой из кранов для приготовления еды и гигиенических целей.
Специалисты прочистят и промоют резервуар чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции «Оболонь-2». После окончания всех работ воду в квартирах граждан перед применением нужно спускать до ее прозрачности и исчезновения постороннего запаха.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за проведения плановых работ на водных сетях с 10 по 16 апреля по некоторым адресам в Киеве в жилых домах перекроют краны.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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