Украина

Во Львове отопительный сезон возобновляют через три дня после закрытия

Власти Львова решили возобновить отопительный сезон, который был приостановлен только в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Решение мотивировано прогнозом о резком ухудшении погоды в регионе.

В домах горожан батареи центрального отопления должны снова нагреться уже вечером 10 апреля, а 11 апреля теплоснабжающие предприятия возобновят подачу отопления ко всем своим потребителям.

«Коммунальные службы, которые имеют отношение к процессу возобновления отопления, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы до конца дня отопление было во всех домах», — заявил заместитель Львовского городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

Тем временем в Киеве, в котором отключение жилого сектора от централизованного отопления началось 6 апреля, по состоянию на утро 10 апреля отключили 97% жилого фонда. Решение о прекращении отопительного сезона было объяснено весенним потеплением.



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