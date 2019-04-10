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Во Львове отопительный сезон возобновляют через три дня после закрытия
Власти Львова решили возобновить отопительный сезон, который был приостановлен только в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Решение мотивировано прогнозом о резком ухудшении погоды в регионе.
В домах горожан батареи центрального отопления должны снова нагреться уже вечером 10 апреля, а 11 апреля теплоснабжающие предприятия возобновят подачу отопления ко всем своим потребителям.
«Коммунальные службы, которые имеют отношение к процессу возобновления отопления, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы до конца дня отопление было во всех домах», — заявил заместитель Львовского городского головы по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.
Тем временем в Киеве, в котором отключение жилого сектора от централизованного отопления началось 6 апреля, по состоянию на утро 10 апреля отключили 97% жилого фонда. Решение о прекращении отопительного сезона было объяснено весенним потеплением.
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