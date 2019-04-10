Шоу-бизнес

Ирина Федишин на отдыхе в Египте попала в песчаную бурю (фото, видео)

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая вместе с мужем и двумя сыновьями отдыхает в Египте, попала в эпицентр песчаной бури. Об этом популярная артистка, которую называют Винником в юбке, рассказала в Instagram, показав впечатляющее видео.

На курорте в Шарм-эль-Шейх резко сорвался сильный ветер, который с легкостью гнул огромные пальмы, срывал зонты и шезлонги на пляже, нес песок. туристом пришлось срочно ретироваться в свои номера и наблюдать за стихией.

«Песчаная буря в Египте. Впервые увидела такое природное явление. Было страшновато. Но все прошло довольно быстро. Вечером был только легкий ветерок», — рассказала Ирина.

Они с семейством вернулись на пляж, где 32-летняя мама показала стройную фигуру в ярких купальниках.

Также по просьбе поклонников она показала мужа и сыновей.

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