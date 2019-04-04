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Ирина Федишин на отдыхе похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)

14:17 4 апреля 2019 85
Ирина Федишин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которую называют Винником в юбке, наконец-то сможет расслабиться после плотного гастрольного тура по городам Украины. Артистка решила устроить себе долгожданный отпуск. Вместе с мужем и сыновьями она отправилась в Египет. Звездное семейство остановилась на курорте Шарм-эль-Шейх. Ирина опубликовала несколько ярких снимков и показала подросших сыновей.

Также 32-летняя Федишин похвасталась стройной фигурой в коротких джинсовых шортах и купальнике.

Напомним, ранее Ирина отдыхала и снимала клип «Несе Галя воду на Карибах».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник в откровенном интервью впервые рассказал о детях.

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