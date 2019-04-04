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Ирина Федишин на отдыхе похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которую называют Винником в юбке, наконец-то сможет расслабиться после плотного гастрольного тура по городам Украины. Артистка решила устроить себе долгожданный отпуск. Вместе с мужем и сыновьями она отправилась в Египет. Звездное семейство остановилась на курорте Шарм-эль-Шейх. Ирина опубликовала несколько ярких снимков и показала подросших сыновей.
Также 32-летняя Федишин похвасталась стройной фигурой в коротких джинсовых шортах и купальнике.
Напомним, ранее Ирина отдыхала и снимала клип «Несе Галя воду на Карибах».
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник в откровенном интервью впервые рассказал о детях.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?