Регина Тодоренко в купальнике похвасталась худобой (фото)

Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая в начале декабря прошлого года родила сына и сразу же вернулась к съемкам своего проекта, продолжает работать над своей фигурой. Молодая мама уже не стесняется показываться в купальнике. Во время недавнего отдыха в Арабских Эмиратах, куда она отправилась с маленьким сыном, Регина показала серию снимков в цельных купальниках и поделилась своими секретами похудения. Но больше всего она гордится снимком в бикини. На этом кадре она смотрится худышкой.

«На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф так как не видно моих жирненьких боков. Они все спрятались в песок», — не без иронии подписала удачный кадр Регина.

Она призналась, что ей было страшно согласиться на первую после родов съемку в купальнике. Регина была не довольна своим внешним видом, особенно обвисшим животом. Но не сдавалась, а работала над собой. Она придерживалась здорового питания, плавала в бассейне, занималась танцами и йогой. И результат не заставил себя долго ждать. А через два месяца, обещает ведущая, она достигнет желаемого результата.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко умилила сеть фото с маленьким сыном, показав «топаловские пятки».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter