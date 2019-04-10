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Регина Тодоренко в купальнике похвасталась худобой (фото)
Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая в начале декабря прошлого года родила сына и сразу же вернулась к съемкам своего проекта, продолжает работать над своей фигурой. Молодая мама уже не стесняется показываться в купальнике. Во время недавнего отдыха в Арабских Эмиратах, куда она отправилась с маленьким сыном, Регина показала серию снимков в цельных купальниках и поделилась своими секретами похудения. Но больше всего она гордится снимком в бикини. На этом кадре она смотрится худышкой.
«На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф так как не видно моих жирненьких боков. Они все спрятались в песок», — не без иронии подписала удачный кадр Регина.
Она призналась, что ей было страшно согласиться на первую после родов съемку в купальнике. Регина была не довольна своим внешним видом, особенно обвисшим животом. Но не сдавалась, а работала над собой. Она придерживалась здорового питания, плавала в бассейне, занималась танцами и йогой. И результат не заставил себя долго ждать. А через два месяца, обещает ведущая, она достигнет желаемого результата.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко умилила сеть фото с маленьким сыном, показав «топаловские пятки».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!