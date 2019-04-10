Суд пожалел бывшего владельца "Укргазбанка", подозреваемого в многомиллионных махинациях

Украина

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для бывшего совладельца национализированного Укргазбанка Алексея Омельяненко в 30 раз — с 90 млн гривен до 3 млн гривен. Об этом информируют Надзвичайні Новини.

Также стало известно, что Омельяненко вышел из СИЗО 9 апреля 2019 года.

19 февраля Печерский суд решил взять Омельяненко под стражу, а 22 февраля суд апелляционной инстанции решил оставить его под стражей до 10 апреля включительно. Тогда же размер залога был установлен на уровне 90 млн грн.

Омельяненко является одним из основных фигурантов дела о выведении из банка 39 млн гривен. По данным следствия, перечисление денежных средство осуществляла подконтрольная ему компания «Контракт 2007», которая якобы сдавала банку в аренду объекты недвижимости.

В Генпрокуратуре заявили, что по инкриминируемым Омельяненко статьям Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



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