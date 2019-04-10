Смешко не принял предложение Зеленского войти в его команду, – политтехнолог

Политика

Бывший кандидат в президенты Украины, выбывший в первом туре, но получивший поддержку более чем миллиона избирателей Игорь Смешко отказался от предложения кандидата в президенты Владимира Зеленского возглавить Службу безопасности Украины. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Пресс-секретарь Игоря Смешко (набрал чуть более 6% в первом туре президентских выборов — более 1,1 миллиона голосов. — Авт.) заявила в ответ на неофициальные сообщения из штаба В. Зеленского, что И. Смешко может возглавить СБУ, что тот не соглашался на никакие должностные предложения В. Зеленского: «На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений ни от одного из кандидатов», — процитировал Голобуцкий.

По словам политтехнолога, хотя второй тур выборов уже близко, но у одного из кандидатов до сих пор нет команды.

«То есть за 10 дней до определяющего голосования кандидат в президенты В. Зеленский не имеет никаких договоренностей относительно должностей, входящих в компетенцию президента. У него действительно пустая скамейка запасных и имеющийся серьезный кадровый голод», — считает политический эксперт.

Голобуцкий называет это тревожным сигналом: «Это очень тревожная ситуация: вероятный глава государства, за которым пока нет ни одного специалиста, зато имеется тень олигарха с вполне конкретными финансовыми претензиями».



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