Порошенко сдал анализы специалистам VADA, те решили подождать Зеленского (видео)

Политика

Президент Петр Порошенко сдал образцы биоматериалов специалистам добровольной антидопинговой ассоциации VADA. Для этого он снова прибыл в медпункт НСК «Олимпийский».

В комментарии журналистам он напомнил, что услуги экспертов оплатил боксер Владимир Кличко, назвав это прекрасным поводом снять все вопросы относительно объективности результатов теста на содержание запрещенных веществ.

«Не нужно поливать грязью Украину, нужно прийти и сдать анализы», — сказал действующий глава государства, подчеркнув, что прохождение медобследования кандидатами в президенты Украины является требованием всего украинского общества.

По словам Порошенко, украинцы должны иметь гарантии того, что к принятию ответственных государственных решений не будет допущен человек, имеющий нарко- или алкозависимость.

«Я не утверждаю, что Зеленский наркоман, но прозрачные процедуры наивысших экспертов, которые должны доказать всему миру, что кандидат независим от наркотиков, должны быть сделаны. Игнорирование — вопрос риска и угроза для Украины. Этот вопрос волнует не только украинцев, но и журналистов, что сегодня показывает присутствие их на «Олимпийском», — сказал президент.

Он напомнил, что предложение о сдаче анализов кандидатами поступило именно от Зеленского, и он согласился.

«Анализы должны сдаваться в лабораториях не друзей и приверженцев Российской Федерации, это вызывает сомнения», — подчеркнул он.

В свою очередь представители VADA заявили, что будут ждать соперника Порошенко на выборах Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» до 18:00 10 апреля. Чтобы «простимулировать» его, к офису команды Зе отправились активисты Автомайдана.

Напомним, ранее в команде Зеленского заявили, что их кандидат уже сдавал анализы и не видит необходимости делать это повторно.

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