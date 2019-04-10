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У Зеленского заявили, что он больше не намерен сдавать анализы
Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от сдачи анализов прибывшим в Украину экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация) 10 апреля. Отказ озвучил политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, сообщает BBC News Украина.
По его словам, Зеленский уже сдал анализы.
«Был вопрос в сдаче анализов — анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории», — сказал он.
Теперь в команде Зеленского предлагают оставить обсуждение вопроса анализов, а сосредоточиться на подготовке к дебатам.
Разумков утверждает, что их кандидат готовится к дебатам 19 апреля на НСК «Олимпийский», однако не уточнил, намерен ли кандидат в эьтот же день появиться и в студии Общественного ТВ.
О необходимости сдачи анализов перед выборами первым заговорил кандидат Зеленский, при этом он сам сдал кровь в частной лаборатории «Евролаб», владелец которой является его активным сторонником. Петр Порошенко тем временем прибыл для сдачи анализов в медпункт НСК «Олимпийский». В конце-концов Владимир Кличко предложил развеять домыслы с помощью международно признанных специалистов из аккредитованных лабораторий.
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