К 33-летию Чернобыльской катастрофы киевлянам выплатят материальную помощь

Клуб потребителей

По случаю 33-летней годовщины трагических Чернобыльских событий 53 тысчям 110 киевлянам, пострадавшим в результате катастрофы, выплатят от 300 до 600 гривен. Об этом сообщается в распоряжении № 620 Киевской горгосадминистрации.

По 600 гривен получат:

— дети-инвалиды, чье заболевание связано с Чернобыльской катастрофой;

— дети-сироты, потерпевшие в результате катастрофы и утратившие обоих родителей;

— инвалиды I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой и которые относятся к І категории пострадавших вследствие аварии.

По 500 гривен полагается:

— детям-сиротам, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, которые утратили одного из родителей.

Помощь в размере 400 гривен:

— людям, относящимся к І категории пострадавших вследствие аварии в Чернобыле;

— вдовам (вдовцам) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Материальные выплаты в размере 300 гривен:

— людям, которые относятся ко 2 категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Материальная помощь предусмотрена финансированием целевой программы «Турбота. Назустріч киянам» на 2019—2021 роки". Людям, которые одновременно относятся к нескольким категориям, полагается одна сумма помощи, самая большая по размеру. Адресную социальную помощь не выплачивают тем, кто находится на полном гособеспечении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-премьер-министр Павел Розенко пообещал украинцам 13-ю пенсию уже в этом году. Пожилым людям следует быть особенно внимательным к обещаниям какой-либо материальной выгоды. Их доверчивостью часто пользуются нечистые на руку мошенники. Так, в Киеве группа аферистов заработала на бабушках полмиллиона гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter