Происшествия

В Крыму рейсовый автобус разбился из-за отказавших тормозов: есть жертвы

В аннексированном Крыму произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Керчь — Заветное» на трассе Феодосия — Керчь. Автобус «Богдан» съехал в овраг, в результате водитель погиб, а восемь пассажиров получили травмы.

По предварительным данным, в автобусе отказали тормоза.

В настоящее время ищут владельца транспортного средства и обстоятельства выдачи ему технического заключения о выпуске рейсового автобуса.

Тем временем семеро пассажиров маршрутного автобуса находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в реанимации.

Напомним, 10 апреля в Днепре грузовик КрАЗ на полном ходу снес 14 автомобилей — у тяжелой машины тоже отказали тормоза.

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