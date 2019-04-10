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Происшествия

В Крыму рейсовый автобус разбился из-за отказавших тормозов: есть жертвы

20:26 10 апреля 2019 325
Знак ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Керчь — Заветное» на трассе Феодосия — Керчь. Автобус «Богдан» съехал в овраг, в результате водитель погиб, а восемь пассажиров получили травмы.

По предварительным данным, в автобусе отказали тормоза.

В настоящее время ищут владельца транспортного средства и обстоятельства выдачи ему технического заключения о выпуске рейсового автобуса.

Тем временем семеро пассажиров маршрутного автобуса находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в реанимации.

Напомним, 10 апреля в Днепре грузовик КрАЗ на полном ходу снес 14 автомобилей — у тяжелой машины тоже отказали тормоза.

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