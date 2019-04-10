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В Крыму рейсовый автобус разбился из-за отказавших тормозов: есть жертвы
В аннексированном Крыму произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Керчь — Заветное» на трассе Феодосия — Керчь. Автобус «Богдан» съехал в овраг, в результате водитель погиб, а восемь пассажиров получили травмы.
По предварительным данным, в автобусе отказали тормоза.
В настоящее время ищут владельца транспортного средства и обстоятельства выдачи ему технического заключения о выпуске рейсового автобуса.
Тем временем семеро пассажиров маршрутного автобуса находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в реанимации.
Напомним, 10 апреля в Днепре грузовик КрАЗ на полном ходу снес 14 автомобилей — у тяжелой машины тоже отказали тормоза.
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