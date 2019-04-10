Экс-глава Одесской ОГА Степанов не намерен оспаривать решение Порошенко о его отставке

Политика

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении с должности главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и назначении и. о. губернатора Сергея Паращенко. Тем самым соблюдены все необходимые формальности, в частности, конституционная процедура: ст. 118 Основного закона гласит, что руководителей ОГА президент назначает и снимает с должности только по представлению правительства. Напомним, ранее Степанов отказался выполнить указ Порошенко об отстранении от должности.

Именно этот момент подчеркнул Максим Степанов сегодня, на собранной им прощальной пресс-конференции, которую провел в своем рабочем кабинете в здании ОГА. По словам Степанова, он доволен, что была соблюдена официальная процедура увольнения и он не писал заявление по собственному желанию, как от него требовали.

«Сразу могу сказать, обжаловать это решение в суде не планирую. Это решение сугубо политическое», — заявил Степанов.

А вот народный депутат, заместитель руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко не считает решение президента политическим и объясняет его слабыми результатами работы команды губернатора. Об этом сообщает сайт партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

«За прошлый год, согласно данным мониторинга социально-экономического развития регионов Украины, а именно за январь-декабрь 2018 года, Одесская область показала худшую в Украине динамику роста. В частности, за четвертый квартал 2017 года Одесская область находилась в рейтинге регионов на 14-м месте, а если взять данные за четвертый квартал 2018 года — на 22-м месте. Хуже только в Донецкой и Луганской областях. Но на Востоке идет война, а какая катастрофа произошла в Одесской области — неизвестно!» — заявил Гончаренко.

Он также отметил, что в Одесской области медленнее, чем в целом по Украине, растет средняя зарплата.

«ФАКТЫ» также сообщали, что Кабинет министров дал согласие на увольнение председателя Одесской областной администрации Максима Степанова и направил президенту соответствующее представление.

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