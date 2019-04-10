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Сборная Украины по гандболу одержала уверенную победу в отборе на Евро-2020
Мужская сборная Украины по гандболу одержала домашнюю победу в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Подопечные Сергея Бебешко принимали в столичном Дворце спорта аутсайдера группы — команду Фарерских островов.
Соперник оказывал сопротивление нашим ребятам до середины первого тайма, когда «желто-синие» преимущественно выступали в роли догоняющих, но затем сборная Украины вырвалась вперед и лишь наращивала свое преимущество.
На перерыв команды ушли при преимуществе хозяев в пять очков (17:12), а финальная сирена зафиксировала уверенную победу подопечных Сергея Бебешко — 30:19.
Таким образом, Украина набрала четыре очка в группе (после трех сыгранных матчей) и в случае выездной победы над Фарерами 13 апреля может досрочно забронировать себе место среди участников финальной стадии европейского первенства — для этого также необходимо, чтобы Дания дважды обыграла Черногорию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперницы сборной Украины по гандболу в отборе на Евро-2020.
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