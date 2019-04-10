Стало известно о трагедии в семье Ангелы Меркель

Мир

В Германии на 91-м году жизни скончалась Герлинда Каснер, мать федерального канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщили местные СМИ.

Отец Меркель Хорст Каснер ушел из жизни в 2011 году, в возрасте 85 лет. «ФАКТЫ» писали о его связи с Путиным.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко запланировал встречу с Ангелой Меркель на 12 апреля.

Также стало известно, что в пятницу, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский посетят Париж. В этот день они будут встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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