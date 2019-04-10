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Порошенко и Зеленский в один день встретятся с Макроном
В пятницу, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский посетят Париж. В этот день они будут встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном. Ранее сообщалось, что 12 апреля президент Украины посетит Германию.
Об этом во время брифинга заявил спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев. «Франция по дипломатическим каналам координировала с украинской стороной визит к французскому президенту Эммануэлю Макрону визит кандидата в президенты Владимира Зеленского. «Позиция Петра Порошенко состоит в том, что для Владимира Зеленского было бы полезным слезть со сценических подмосток, выйти из сферы шоу-бизнеса и немного нырнуть в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт», — отметил он.
Олег Медведев также сообщил, что, насколько ему известно, встреча с Эммануэлем Макроном в этот же день запланирована и у Петра Порошенко. Также президент Украины 12 апреля проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Штаб Зеленского постоянно пытался проводить параллели и, по-моему, предлагали называть его „украинским Макроном“. Хотя, глядя на то, что там происходит с „желтыми жилетами“, я бы не очень хотел быть в его шкуре», — добавил Олег Медведев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе Порошенко сравнили состав консультантов Владимира Зеленского с «Ноевым ковчегом».
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