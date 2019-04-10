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Глава "представительства ДНР" во Франции арестован за сутенерство
Во Франции арестован руководитель «представительства ДНР» в Марселе Жераль-Юбер Фаяр. По версии российских СМИ, под арест его подвела некая украинка, одолжившая ему деньги, а затем обвинившая в сутенерстве. Отмечается, что на момент ареста Файяр находился в стесненной финансовой ситуации, а год назад лишился основной работы. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как террористы «ДНР» участвуют в протестных акциях в Европе.
В настоящее время «глава представительства» находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс и связи с ним нет.
Тем временем прокуратура Экс-ан-Прованса требует роспуска организации, называющей себя «представительством ДНР», считая ее деятельность назвали нелегальной.
Жераль-Юбер Фаяр был международным наблюдателем во время непризнанных в мире выборов президента России в аннексированном Крыму, а в мае 2018 года прибыл на празднование четвертой годовщины со дня проведения «референдума о самоопределении» «ДНР» в Донецке.
«Представительство ДНР» под руководством Файяра действует в Марселе с сентября 2017 года. Открытие второго центра должно было состояться в конце апреля 2019 года.
Напомним, в феврале 2019 года террористы «ДНР» объявили об открытии «представительства» в итальянской Вероне.
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