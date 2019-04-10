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В Минске почти договорились о "пасхальном" перемирии на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе предварительно согласовала объявление пасхального перемирия. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
По его словам, стороны договорились провести 18 апреля дополнительные консультации в режиме видеоконференции.
«ТКГ сошлась во мнении о необходимости перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное — это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно», — заявил Сайдик.
Напомним, в последний раз перемирие на Донбассе было объявлено с полуночи 8 марта, однако оно стало самым коротким за все периоды.
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