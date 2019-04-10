Роналду установил рекорд, но не смог помочь «Ювентусу» победить в Лиге чемпионов: видео голов

Спорт

В среду, 10 апреля, в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» местный «Аякс» минимально уступил туринскому «Ювентусу» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил существенное усиление перед отчетным поединком, поскольку после травмы, полученной в сборной, восстановился звездный нападающий Криштиану Роналду. Вот только появление португальца на поле первое время никак не помогало туринцам… Более того, опаснее в первом тайме были атаки хозяев. Особенно активным был правый фланг, где заправлял Зийех, который минимум трижды был близок к тому, чтобы открыть счет, но мяч летел либо рядом со стойкой, либо в руки голкиперу.

Когда казалось, что в первом тайме зрители так и не увидят забитых мячей, свое веское слово сказал Роналду. Криштиану сам разогнал атаку, отдав направо на Канселу, после чего откликнулся в штрафной на подачу и в падении головой забил свой 125-й гол в Лиге чемпионов, причем из них 41 — в четвертьфиналах турнира (у ближайшего преследователя, Лионеля Месси из «Барселоны», всего 16 точных ударов на этой стадии). К слову, португальцу нет равных не только по общему количеству мячей в самом престижном клубном турнире Европы, но и по забитым мячам головой — теперь их на счету целых 23!

45-я мин. Гол Криштиану Роналду

Правда, лидировать в счете туринцам довелось недолго — едва игра возобновилась, как хозяева сравняли счет. Нерес, получив мяч на правом углу штрафной, обыграл двоих защитников и пробил из-под них так, что вратарь не увидел момент удара, после чего лишь проводил взглядом влетающий в сетку ворот мяч.

46-я мин. Гол Давида Нереса

«Аякс» не хотел останавливаться на достигнутом и показывал свое желание завершить победой домашний поединок (статистика ударов в сторону ворот — 17:7 в пользу амстердамцев, в створ ворот — 6:1), но футболисты «Ювентуса» грамотно остудили пыл амстердамской молодежи (средний возраст футболистов «Аякса» — 24 года, а капитану команды Маттийсу Де Лигту — всего 19 лет!) и, похоже, вполне остались удовлетворены ничьей перед ответным поединком, который пройдет на следующей неделе, 16 апреля, в Турине.

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