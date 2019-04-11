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Наука и технологии

Учёные показали первые фото огромной черной дыры

7:59 11 апреля 2019 609
Снимок
Инф. «ФАКТОВ»

Ученые впервые в истории смогли сфотографировать «тень» так называемой Черной дыры. Снимок небесного тела, расположенного в центре галактики M87, был получен с помощью виртуальной обсерватории Event Horizon Telescope, сообщил ученый Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена в Нидерландах.

Согласно расчетам астрономов, черная дыра расположена в 50 световых годах от Земли, а ее диаметр составляет 30 миллиардов километров.

Масса дыры превышает массу Солнца в 6,5 миллиарда раз. Она считается одной из наиболее тяжелых во Вселенной.
Чтобы графически зафиксировать видимые границы черной дыры, астрономам пришлось сочетать 10 радиотелескопов, а данные объединили в одно изображение.

Отмечается, что полученные снимки опровергли теорию некоторых астрономов о том, что дыры представляют собой не сингулярности, где бесследно исчезает материя, а так называемые «кротовые норы», т. е. тоннели, связывающими две точки, расположенные в разных регионах пространства и времени.

В будущем ученые обещают зафиксировать черную дыру не только на фото, но и на видео.

Напомним, недавно в космонавтике произошел настоящий рывок — Илон Маск запустил на орбиту новый пилотируемый космический корабль.

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