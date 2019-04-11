- 9:35 Купил гражданство: под Киевом задержали "вора в законе" из России
- 9:09 Скабеева снова нарвалась на Березу в ПАСЕ и осталась без техники
- 9:07 В Киеве устроили массовое побоище и-за концертов российских артистов: появились фото и видео
- 9:06 Котенок пережил полный цикл стирки и отжима в стиральной машине
- 8:43 В Судане произошел военный переворот
- 8:31 Порошенко сделал заявление о причастности к схемам в "Укроборонпроме"
- 8:30 Никита просто захотел потешить свое самолюбие: гневный рассказ экс-участницы «Холостяка»
- 8:11 «Коллекторы угрожают убийством»: подробности масштабной финансовой аферы на Черкасчине
- 8:04 Brexit отложен до Хэллоуина
- 8:01 Автономия Донбасса несет серьезную опасность для Украины, ветераны АТО не будут просто так на это смотреть — Георгий Тука
Порошенко сделал заявление о причастности к схемам в "Укроборонпроме"
Президент Украины Петр Порошенко опроверг свою причастность к коррупционным схемам в «Укроборонпроме» и заявил, что ему о них ничего не известно. По словам главы государства, он честно смотрит в глаза «в том числе и правоохранительным органам».
Он резко раскритиковал руководство силовых органов, которые знали о схемах в «оборонке» с 2016 года, но ничего не делали для их ликвидации.
«Чего вы ждали три года? Что вам еще было нужно, и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам», — заявил Порошенко в эфире Радио НВ.
Напомним, журналисты-расследователи BIHUS.info обнародовали схему хищения 250 млн гривен концерна «Укроборонпром», обвинив в причастности к ней заместителя главы СНБО Олега Гладковского и его сына. По версии журналистов, связанные с Игорем Гладковским бизнесмены организовали продажу оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ по завышенным ценам.
После того, как журналисты обвинили силовиков в покрывательстве преступных схем, в НАБУ состоялись кадровые чистки.
А Гладковский лишился должности в Совете национальной безопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"