Украина

Порошенко сделал заявление о причастности к схемам в "Укроборонпроме"

Президент Украины Петр Порошенко опроверг свою причастность к коррупционным схемам в «Укроборонпроме» и заявил, что ему о них ничего не известно. По словам главы государства, он честно смотрит в глаза «в том числе и правоохранительным органам».

Он резко раскритиковал руководство силовых органов, которые знали о схемах в «оборонке» с 2016 года, но ничего не делали для их ликвидации.

«Чего вы ждали три года? Что вам еще было нужно, и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам», — заявил Порошенко в эфире Радио НВ.

Напомним, журналисты-расследователи BIHUS.info обнародовали схему хищения 250 млн гривен концерна «Укроборонпром», обвинив в причастности к ней заместителя главы СНБО Олега Гладковского и его сына. По версии журналистов, связанные с Игорем Гладковским бизнесмены организовали продажу оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ по завышенным ценам.

После того, как журналисты обвинили силовиков в покрывательстве преступных схем, в НАБУ состоялись кадровые чистки.

А Гладковский лишился должности в Совете национальной безопасности и обороны.

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