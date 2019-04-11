Мир

Глава Xiaomi получил премию почти в миллиард долларов и передаст ее на благотворительность

Основатель и генеральный директор производящей смартфоны китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь получил премию в размере 957 миллионов долларов. Таким образом созданная в 2010 году фирма решила наградить своего руководителя за годы «преданности» делу.

Как сообщает BBC, эта сумма лишь немногим меньше размера всей чистой прибыли Xiaomi за 2018 год, которая составила 1 миллиард 300 миллионов долларов. При этом Лэй Цзюнь получает еще заработную плату и дивиденды, точная сумма которых не разглашается.

Бизнесмен обещает отдать свою премию на благотворительность.

49-летний Лэй Цзюнь входит в число богатейших людей Китая с состоянием, превышающим 13 миллиардов долларов.

Xiaomi числится среди крупнейших в мире производителей смартфонов, занимая четвертое место после Samsung, Apple и Huawei.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Xiaomi показала смартфон с гибким экраном, а Meizu — телефон без отверстий.

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