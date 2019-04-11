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Вежливые воры вернули украденную статую льва и оставили хозяевам цветы с запиской (видео)

11:15 11 апреля 2019 571
Бетонный лев
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В городке Уэст-Честер (американский штат Пенсильвания) воры украли одного из двух бетонных львов, украшавших крыльцо дома Дэвида Банна. Однако найти применение похищенному добру парням, судя по всему, не удалось. Через несколько дней совестливые преступники под покровом ночной темноты привезли весящую 60 килограммов статую обратно и поставили ее возле дома на газоне. Кроме того, как сообщает издание Daily Local, вежливые молодые люди оставили хозяевам букет цветов и записку, в которой приносили свои извинения и признавали, что совершили ошибку.

Возвращение льва было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Банн поделился забавными видеокадрами на городском интернет-сайте. Видео перепостила у себя на странице местная полиция, отметившая, что букет с запиской — весьма трогательный жест.

Дэвид говорит, что купил охраняющих его входные двери статуи львов три года назад. И рад, что они снова у него в полном составе.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Украл телефон прямо под камерой: наглый вор в Киеве попал на видео.

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