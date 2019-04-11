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В Харькове реанимационная бригада застряла в лифте вместе с пациенткой, которая в итоге умерла (видео)
В Харькове бригада медиков застряла в лифте вместе с женщиной, которая впала в кому. Ее успели доставить в больницу живой, но вскоре 31-летняя пациентка умерла. Ранее сообщалось, что в Сумах в многоэтажке оборвался лифт, в котором находилась коляска с младенцем — двухмесячный ребенок погиб
Как сообщает ТСН, реанимационная бригада боролась за жизнь женщины все полчаса, пока они находились в застрявшем лифте, спустившемся с 11 на 1 этаж. Врачи работали в экстремальной ситуации — в очень ограниченном пространстве, где троим людям было очень сложно развернуться, но они все это время продолжали поддерживать жизнь пациентки.
Так случилось, что в тот день бригада лифтеров, которые базируются в соседнем доме, уехала по другому вызову. Сами ремонтники утверждают, что аварийная бригада — одна на район. А соседи говорят, что свою роль в трагедии сыграло и то, что дом был сдан в эксплуатацию в 1978 году — оборудование лифта с тех пор не менялось.
Причину смерти харьковчанки будут устанавливать эксперты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Дарницком районе Киева двери лифта зажали коляску с двухмесячным ребенком, которого няня чудом успела выхватить из начавшей движение кабины.
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