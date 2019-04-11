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Известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса, который ранее уже высказывался в соцсети на тему президентский выборов и заявил, что, по его мнению, в случае победы Зеленского никаких реальных изменений в стране не произойдет, на этот раз сравнивает, как рассуждали избиратели в разные периоды истории независимой Украины и каким был результат их выбора.

«2005−2008 гг.

Лучшие годы в истории Украины. Инвестиции на максимуме. Зарплаты растут. Мудрый украинский народ постоянно «бідкається», ведь цены растут. «Мы живем все хуже и хуже»

Мудрый украинский народ. 2010 год.

— Как я устал. Как вы мне все надоели. Выберу Януковича. Ну и что, что зэк. Мало ли. Бывает. Но он крепкий хозяйственник. Хуже не будет. Зато с Россией дружить будем.

Результат:

— экономика перестала расти с 2011 года, с 2012 начала падать,

— отказ от евроинтеграции,

— гибель «Небесной сотни»,

— война на фоне уничтоженной собственными руками армией,

— девальвация 2014−2015 гг. в результате «спаленных» на мнимую стабильность гривны резервов и рекордного роста долга для покрытия дефицита бюджета, обеспечивавшего низкие тарифы,

— инфляция в результате девальвации.

2016−2018 гг.

Экономика растет 3 года подряд. Курс стабилен, но не искусственен. Долговая нагрузка снижается. Реальные доходы населения растут. Доля олигархов в экономике Украины падает. МВФ, ЕС, США заявляют, что Украина за 5 лет сделала рекордное количество позитивных изменений. Украинский народ постоянно бідкається, ведь растут тарифы. «Мы живем все хуже и хуже».

Мудрый украинский народ. 2019 год.

— Как я устал. Тарифы. Коррупция. Война. Как вы мне все надоели. Выберу Зеленского. Ну и что, что ничего не понимает в экономике и политике. Да и не интересны мне его анализы. Он все же актер. Мало ли. Хуже не будет. Зато войны не будет с Россией.

Результат?

Хуже не будет?" — написал Фурса в Facebook.

Напомним, ранее Сергей Фурса высказал интересное мнение, что во втором туре выборов президента Украины предстоит не борьба Зеленского против Порошенко, а противостояние по линии эмоционального и рационального.

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