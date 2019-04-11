Украина

Насиров обеднел на 13 тысяч гривен, пытаясь отсудить миллион у врача

Скандальный экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который баллотировался в президенты Украины, снова проиграл суд против врача Максима Соколова. Тот свидетельствовал против своего пациента в суде и якобы разгласил его персональную информацию.

Теперь Насиров должен заплатить Соколову компенсацию в размере 13 тысяч гривен.

По информации Центра противодействия коррупции, Насиров пришел в суд лично. Он потребовал от Фемиды признать обследования и показания в суде Соколова по его делу незаконными, а также взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб. Еще миллион гривен должно было заплатить медицинское учреждение.

Тем не менее в удовлетворении данных требований Насирова суд отказал.

После оглашения решения экс-глава ГФС заявил о намерении подать новый иск.

Напомним, ранее Шевченковский райсуд Киева арестовал 300 тысяч долларов на счетах Насирова по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там заявили, что узнали об этих деньгах только из декларации, которую экс-налоговик заполнял, баллотируясь на пост президента Украины.



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