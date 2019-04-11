Мир

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о давлении России

Рупор российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил прокомментировать выпад президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу «выкручивания рук» и закрытия российского рынка для белорусских товаров.

«Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит», — заявил журналистам Песков, передают российские СМИ.

По его словам, «существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой».

Песков подчеркнул: «Россия по-прежнему привержена Союзному государству, идеалам совершенствования этого Союзного государства в соответствии с теми документами, которые более десятилетия тому назад были подписаны главами государств».

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил об «огромном объеме прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Беларуси».

Он также отметил, что Кремль понимает эмоциональную риторику президента Беларуси Александра Лукашенко, хотя является сторонником более спокойного тона переговоров.

Как сообщали «ФАКТЫ», Кремль уже давно готов сменить Лукашенко. А в Беларуси не исключают проведения досрочных президентских выборов, возможный срок — осень 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter