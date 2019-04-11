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Обнаглели! Лукашенко сделал резкий выпад в адрес России
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Кремль принуждает к немедленному созданию Союзного государства, возмущен действиями российских властей, которые негласно вводят ограничения в отношении белорусских поставщиков, экспортирующих свои товары в РФ. Такие действия Кремля Лукашенко сравнил с санкциями.
По словам президента Беларуси, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.
«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — заявил Лукашенко.
Он осудил введенные Россией ограничения на ввоз сельхозпродуктов из Белоруссии.
Бацька вспомнил, что Беларусь со своей стороны всегда действовала, не ущемляя интересов российских партнеров, и привел пример:
«Как поступили мы полтора года назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находится нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Беларусь. Нам надо было на несколько дней закрыть эти нефтепроводы для ремонта. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать дороги, по которым экспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть».
Как сообщает БелТА, Лукашенко дал поручение: «…если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что-то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».
Напомним, президент Беларуси старается в последнее время немного изменить вектор развития своей страны и посматривает не только на Запад, но и в сторону Китая. Между тем Лукашенко готов поддержать Россию против Украины, если официальный Киев решит разместить на территории страны ракеты средней и меньшей дальности.
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