Прокурор Кулик выведен из группы прокуроров, расследующих «Курченкогейт», — ГПУ

Украина

Заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик был членом следственной группы по делу Курченко, получившему название «Курченкогейт». Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, сейчас Генеральной инспекцией ГПУ проводится проверка законности его действий.

По словам Лысенко, прокурор Кулик выведен из группы прокуроров в производстве, поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу.

Также спикер ГПУ прокомментировал проанонсированную прокурором Константином Куликом пресс-конференцию: «В случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом Генеральной инспекцией будет также учтен этот факт и будут сделаны соответствующие выводы».

Лысенко подчеркнул, что проверкой уже установлено: изменения в ЕРДР вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года.

«Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, а именно: статей 276−278 УПК Украины, в частности, о наличии достаточных доказательств для подозрения лиц в совершении уголовных преступлений, а также о порядке составления и вручения письменных сообщений. Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств. В связи с чем сделаны соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований», — подчеркнул он.

Напомним, 28 марта появились сведения об объявлении подозрения бывшим украинским топ-чиновникам. Расследование вела Генеральная прокуратура Украины. Уголовное производство станет частью большого дела о многомиллионных злоупотреблениях на государственном уровне во время нахождения при власти Виктора Януковича.

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