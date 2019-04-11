«Меня называют продолжением Эдит Пиаф»: украинка впервые выступит в знаменитом зале Парижа

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Жизнь и творчество украинской актрисы, певицы и композитора Виктории Васалати уже давно тесно связаны с именем великой Эдит Пиаф. Викторию называют реинкарнацией Пиаф, обращая внимание на удивительный тембр ее голоса и невероятную энергетику. Именно это в свое время и сделало Пиаф одной из самых известных певиц в мире. 24 мая Виктория Васалати будет блистать с песнями Эдит Пиаф во Франции, в знаменитом концертном зале «Павильон Балтард», в спектакле «Красивая история любви». Она выйдет на сцену вместе с Шарлем Дюмоном — французским композитором, создавшим лучшие песни Эдит Пиаф. Виктория не первый раз обращается к творчеству Пиаф. Актриса театра имени Ивана Франко уже более десяти лет играет в спектакле «Эдіт Піаф. Життя в кредит», созданном ею вместе с народным артистом Украины Юрием Рыбчинским. Говорит, что встреча с Юрием Евгеньевичем стала для нее судьбоносной. Именно он однажды открыл ей мир Пиаф, вдохновив на создание музыкального спектакля. А теперь Юрий Рыбчинский будет главным гостем на ее премьере в Париже. Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победительница третьего сезона «Х-фактора» Аида Николайчук рассказала о своем участии в популярном японском вокальном шоу «Моцарт».

— В Париже, в спектакле «Красивая история любви», вы будете выступать на одной сцене вместе с легендарным Шарлем Дюмоном — композитором, долгое время работавшим с Эдит Пиаф.

— Он — единственный, кто остался в живых из людей, близко знавших Эдит Пиаф. Шарль — автор ее самых известных песен. В марте ему исполнилось 90 лет, но, несмотря на столь почтенный возраст, он активно гастролирует. Эдит Пиаф перепевали многие исполнительницы, но Шарль ни с кем не хотел выступать на одной сцене. Исключение сделал лишь для меня. Как-то неловко говорить, но Шарль называет меня продолжением Эдит Пиаф. Говорит, что моя энергетика похожа на ту, что была у великой певицы. Шарль признает, что работа со мной как второе дыхание и возможность отблагодарить Пиаф за то, что она в свое время сделала для него — молодого композитора.

— Между ними были романтические отношения?

— Он называет Эдит своей любовью, но никаких подробностей не рассказывает. Думаю, что у него к Пиаф были безответные чувства. Кстати, в нашем спектакле он рассказывает и о своих отношениях с великой певицей. Правда, многое из этого пока держится в тайне. Мне приятно, что в Париже меня представляют как украинку, поющую песни французской звезды. Шарль позволил мне исполнить его композиции, которые Пиаф не успела спеть. Она мечтала выступить с «Я доверяю тебе», но так и не смогла.

Мы с Шарлем будем петь и в дуэте — «Любовники на одну ночь» и «Звуки бала». Уже пятого мая я лечу в Париж, чтобы приступить к заключительным репетициям. В спектакле используется много документальных фотографий, видеозаписей с великой певицей, которые покажут на большом экране. А я буду петь в сопровождении симфонического оркестра.

— Представляю, как вы волнуетесь!

— Не передать словами. Петь в Париже — моя заветная мечта. Впервые я попала в столицу Франции десять лет назад. Вместе с семьей Юрия Рыбчинского мы посетили могилу Эдит Пиаф на Пер-Лашез. Готовили тогда спектакль «Эдіт Піаф. Життя в кредит». Это был знаковый момент. Я сильно сомневалась, смогу ли сочинить большую музыкальную форму. Но Рыбчинский настоял, чтобы я поехала в Париж и увидела места, где жила и творила Пиаф. Помню, когда мы подошли к могиле певицы, было голубое небо и светило солнце. Вдруг непонятно откуда набежали тучи и небо пролилось на нас грозой. Ливень шел всего минуту, но мы промокли до нитки. В этот момент все сомнения исчезли и появилась уверенность, что меня благословила сама Эдит Пиаф.

— Вы к тому времени были поклонницей певицы?

— Открыла Пиаф благодаря Юрию Евгеньевичу. Наша встреча с Рыбчинским произошла на вокальном конкурсе имени Ивасюка, где Юрий Евгеньевич входил в состав жюри. Нам вручали награды. Юрий Рыбчинский подошел ко мне и сказал: «Ваш голос очень похож на голос Эдит Пиаф». Мне было тогда 17 лет, я ничего не знала об этой певице. Рыбчинский сказал: «Девочка, приходи ко мне, я тебе расскажу о Пиаф».

Это было сродни чуду. Тогда я только приехала в столицу из маленького провинциального городка, и на меня обратил внимание такой известный человек! Помню, долгое время никак не решалась позвонить Рыбчинскому. Набирала номер телефона и, испугавшись, бросала трубку. Но в конце концов мы поговорили с поэтом, и с тех пор семья Рыбчинских для меня как вторая родня. Чувствую себя киевлянкой только благодаря им.



* Сотрудничество Виктории и Юрия Рыбчинского оказалось очень плодотворным — их спектакль «Эдіт Піаф. Життя в кредит» идет в театре имени Ивана Франко уже более десяти лет. Фото Виктора Ковалевского

— Вам сразу понравился голос Пиаф?

— Первое время было тяжело сделать какие-то выводы — я не понимала, о чем она поет, не знала французского языка. Был просто интерес, почему нас сравнивают. Читала много книг о ней, слушала диски. Но все изменилось, когда мы поехали в Париж.

Первую песню, которую написала для нашего с Рыбчинским спектакля, я исполнила на вечере Дмитрия Гордона во Дворце «Украина». Страшно волновалась — это был мой первый опыт выхода на большую сцену в качестве автора. В кепочке, с гитарой — такая уличная девчонка в образе Пиаф.

За кулисами у меня подкашивались ноги, я безумно волновалась, но как только сделала шаг на сцену — все страхи исчезли. Так и по сей день. Уже десять лет на сцене театра имени Ивана Франко идет спектакль «Эдiт Пiаф. Життя в кредит», но каждый раз при выходе на сцену волнуюсь и прошу у Бога и Эдит помощи. Знаете, сцена всегда исцеляет, что бы ни происходило.

— Как вас заметили французы?

— На одном из спектаклей в театре имени Франко были французы, которым посоветовали посмотреть на украинскую Пиаф. В финале я пела знаменитый хит певицы. Французы сняли этот момент на телефон и отправили своим друзьям, поддерживавшим хорошие отношения с Шарлем Азнавуром и Шарлем Дюмоном. И тут же получили ответ из Парижа: «Везите эту певицу к нам».

Буквально на следующий день меня пригласили на встречу. Спросили: готова ли я уехать в Париж, смогу ли быстро выучить французский? Это было как во сне! Я, конечно, сказала «да». Начались поездки в Париж. Увы, я так и не смогла встретиться с Шарлем Азнавуром — он находился в туре. Должна была спеть с ним в дуэте во Дворце «Украина» во время его концерта в Киеве.

К сожалению, великий шансонье внезапно ушел из жизни…

— Знаю, что вы с Юрием Рыбчинским планировали весной выпустить продолжение истории Пиаф.

— Нам предстояло выбрать, на чем сконцентрироваться в первую очередь. Сейчас для меня очень важен спектакль в Париже, поэтому премьера в Киеве перенесена на осень. Я, конечно, волнуюсь — еще не достаточно хорошо разговариваю на французском, беру уроки языка. За год поездок во Францию записала диск с песнями Эдит. Знаете, это будет такое франко-украинское перевоплощение. После премьеры в Париже запланирован большой тур по Франции, который начнется нынешней осенью.

— Где вы живете в Париже?

— У моих продюсеров большие апартаменты, и они выделили мне комнату. Там комфортно, я все время слышу французскую речь.

— У вас появился поклонник?

— Знаете, в Украине я чувствую свой возраст. В Париже такого ощущения совершенно нет. Наши мужчины не показывают восхищения, если им нравится женщина. Французы же не скрывают своей симпатии, и это так здорово. Там вообще другая атмосфера — хочется любить, быть любимой. Но роман у меня пока не закрутился. Я предпочитаю находиться на грани — растягивать удовольствие. Обожаю моменты, когда симпатия только зарождается. Так что пока присматриваюсь.

— Уже освоились в Париже?

— Мне безумно нравится французская кухня. Я там много ем, но не чувствую дискомфорта. Полюбила устрицы с шампанским. Во Франции прекрасное вино. Французы умеют расслабляться. Мне больше всего нравится Монмартр, места, где любила бывать Пиаф. У меня были съемки на мотоцикле. Точно так же когда-то снимали и Эдит. Покупаю там каштаны и потрясающие эклеры со всевозможными наполнителями. Кстати, у французов очень вкусные багеты. Они покупают их каждый день утром и вечером. Никогда не оставляют на следующий день. И почему-то никто из них не толстеет.

— Вам предлагают остаться в Париже?

— Да. Если бы у меня не было детей, наверное, давно бы уже согласилась. Но пока нет возможности взять дочерей с собой. Конечно, они очень скучают. Как только появятся соответствующие условия, сразу заберу их и уеду. Правда, пока у меня больше работы, чем заработка.

— Известно, что Пиаф никогда не делала больших шоу и выступала на сцене в скромных платьях.

— У нас тоже не будет костюмированного представления. Сейчас идут переговоры с несколькими дизайнерами, разрабатывается фасон наряда как у Пиаф. Это будет особенное платье. Одно на весь спектакль.



* Шарль Дюмон, сотрудничавший с Эдит Пиаф, ни с одной из певиц, исполняющих песни великой певицы, не хотел выступать на одной сцене. Исключение сделал лишь для Виктории Васалати

— Шарль Дюмон рассказывал о последних днях жизни великой певицы?

— Шарль может говорить о Пиаф часами. Кажется, что он до сих пор в нее влюблен. Вспоминает, что Пиаф могла позвонить ему среди ночи и сказать: приезжай, будем работать. Перед тем как записывать песню, она несколько раз читала текст, каждую фразу прорабатывала. На сцене оставалась статичной, работая лишь над жестами. Говорят, Эдит тратила на них много времени перед зеркалом.

Это был феномен — маленькая некрасивая женщина держала зал своей внутренней силой. Она иногда курила, любила выпить красное вино. Рассказывала, что в детстве вино часто заменяло ей еду. То, что она первое время зарабатывала на улице, составляло копейки — хватало только на бокал вина.

В 46 лет певица выглядела как 70-летняя старуха. Она несколько раз попадала в аварии, боли ее просто истерзали. При этом Пиаф оставалась роковой женщиной. У нее был роман с известным боксером, за которым следил весь мир. Дюмон рассказывал, что она могла пробраться к нему на тренировочную базу, куда вход был запрещен, в багажнике автомобиля.

Шарль вспоминал, что в последние дни, находясь в госпитале, Эдит уже не могла обходиться без морфия, но все равно шутила, работала, делала замечания, вносила поправки в тексты. Пиаф верила, что выздоровеет и будет петь дальше. Знаете, она для меня как проводник в мир музыки, мой наставник. Буду просить у нее помощи и накануне премьеры в Париже. Думаю, после выступления там мне уже практически ничего не будет страшно…

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с солисткой Национальной оперы Украины Анжелиной Швачкой, удостоенной ордена «Звезда Италии».

Фото из альбома Виктории Васалати



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