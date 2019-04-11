- 15:25 В Киеве объявлено шторовое предупреждение: жителям столицы рассказали, что нужно сделать
- 15:23 Российскому судну запретили заходить в территориальные воды Эстонии из-за Крыма
- 15:20 Бросила младенца с моста: в Николаеве суд вынес приговор горе-матери
- 15:07 Можно превратить в сухопутную державу: на росТВ разразились угрозами в адрес Украины
- 15:01 Две легенды НБА завершили карьеру: эмоциональное видео
- 14:51 Радиация со дна Припяти поплывет к Киеву? Чем опасен водный путь из Балтийского моря в Черное
- 14:51 Порошенко заявил о планах баллотироваться в Европарламент от Украины
- 14:43 Главный раввин Украины дал совет иудеям после отказа ЦИК продлить время голосования
- 14:40 Коноплянка покидает «Шальке»
- 14:36 Прокурор Кулик выведен из группы прокуроров, расследующих «Курченкогейт», — ГПУ
Порошенко заявил о планах баллотироваться в Европарламент от Украины
Президент Украины Петр Порошенко надеется баллотироваться в Европарламент в 2024 году. Об этом он заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщает Левый берег.
«В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — заявил он.
Также он выразил мнение о том, что Украина не смогла избежать российского влияния на ход выборов президента. Механизм и реальные последствия этого влияния, подчеркнул он, еще предстоит тщательно изучить и проанализировать
Как известно, в депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза, однако по ранее озвученному плану Порошенко именно к 2024 году Украина может получить соответствующий статус.
Напомним, 7 февраля с подачи действуюшего главы государства Рада проголосовала за изменения в Конституцию Украины, закрепив курс нашей страны на членство в ЕС и НАТО.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...