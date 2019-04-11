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Украина

Порошенко заявил о планах баллотироваться в Европарламент от Украины

14:51 11 апреля 2019 207
Порошенко на форуме Европейской народной партии
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко надеется баллотироваться в Европарламент в 2024 году. Об этом он заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщает Левый берег.

«В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — заявил он.

Также он выразил мнение о том, что Украина не смогла избежать российского влияния на ход выборов президента. Механизм и реальные последствия этого влияния, подчеркнул он, еще предстоит тщательно изучить и проанализировать

Как известно, в депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза, однако по ранее озвученному плану Порошенко именно к 2024 году Украина может получить соответствующий статус.

Напомним, 7 февраля с подачи действуюшего главы государства Рада проголосовала за изменения в Конституцию Украины, закрепив курс нашей страны на членство в ЕС и НАТО.

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