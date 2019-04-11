Мир

Можно превратить в сухопутную державу: на росТВ разразились угрозами в адрес Украины (видео)

В эфире одного из телеканалов на росТВ российский политолог Андраник Мигранян рассуждал о том, что ожидает Украину после второго тура президентских выборов. Он заявил, что глубочайший кризис наступит в нашей стране тогда, когда у Порошенко будет очень близкий результат с Зеленским.

По мнению политолога, тогда они схлестнутся за пределами избирательного поля. А в Украине в это время наступит хаос и тогда нашу страну можно будет превратить в сухопутную державу. Тогда, мол, Украине будет не до Керченского пролива и можно будет не думать о проходе украинских судов через пролив.

Видео опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

«Братский привет» из Москвы: как превратить Украину в сухопутную державу. Надежда на дезорганизацию украинского государства. Русские мечтают, чтобы в Украине воцарил хаос!!!", — подписал он ролик.

Отметим, в среду, 10 апреля, Совет Федерации РФ принял заявление, в котором говорится, что нарушение украинской стороной правил прохода судов через Керченский пролив может обернуться военным конфликтом.

При этом, как пишут российские СМИ, в конфликт могут быть вовлечены страны НАТО.

«Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечен и НАТО», — говорится в заявлении.

В документе также говорится, что прохождение судов в Керченском проливе — не вопрос соотношения сил в регионе, а проблема соблюдения Киевом процедур.

Напомним, в ноября прошлого года российский спецназ захватил два украинских катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в районе Керченского пролива. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Трое из них получили ранения.

В ответ на открытую российскую вооруженную агрессию в ЕС согласовали пакет «азовских санкций».

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