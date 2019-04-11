Популизмом называется все, что идет мимо кармана власти, — Рабинович

Украина

В глазах нынешней власти популизмом называется все, что идет мимо их кармана. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович на телеканале «112 Украина».

«Я напомню о „ПриватБанке“. Валерия Гонтарева (экс-глава Нацбанка. — Авт.), которая сейчас припеваючи живет в Лондоне, сказала: „Мы его отберем и потом продадим с прибылью“. В банк инвестировали 160 миллиардов гривен. Чтобы снять все абсолютно коммунальные платежи с украинцев, нужно порядка 100 миллиардов. Так, может, лучше было не трогать банк и всем бы сняли платежи?» — задался вопросом парламентарий.

Рабинович говорит, что власть называет популистами тех, кто предлагает отменить коммунальные платежи пенсионерам.

«В глазах этой власти популизмом называется все, что не приносит личной выгоды. Если бы чиновники чуть-чуть меньше воровали, то такие вопросы, как рост коммунальных платежей, вообще не возникали бы. Если бы украинский газ, которого хватает на всех украинцев, продавали населению по себестоимости, то тарифы за час снизились бы в три раза. Если бы нынешние управленцы способствовали нормализации отношений со странами-соседями, то Украина зарабатывала бы еще больше», — считает народный депутат.

Политик уверен, что изменения в стране начнутся после парламентских выборов.

«После победы на парламентских выборах нам необходимо будет закрепить в стране наиболее эффективную систему управления, которая позволит проводить настоящие, а не убийственные реформы. Систему, которая в конце концов позволит Украине начать движение в сторону развитых стран, с высоким уровнем жизни и нормальными доходами граждан. Это и есть основные цели партии „Оппозиционная платформа — За життя“, прописанные в нашей программе», — подчеркнул Вадим Рабинович.

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