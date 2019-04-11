- 17:59 Повышение цены на уголь спасет государственные шахты, — Волынко
- 17:44 «А новые лица где?»: эксперт раскритиковал потенциальную команду Зеленского
- 17:38 Лондонский суд арестовал Ассанжа до 12 июня
- 17:37 "Разоблачительная" пресс-конференция бывшего друга Зеленского не состоялась: все подробности
- 16:58 В Украине пересчитали миллионеров: в каких регионах богачей больше всего
- 16:43 Германия приняла решение выдать Украине экс-нардепа Крючкова
- 16:42 Доллар начал укрепляться в Украине: курсы НБУ и в обменниках
- 16:34 Не буду всем мил: Никита Добрынин отреагировал на гневный рассказ экс-участницы «Холостяка»
- 16:27 Ломаченко – Кролла: где смотреть чемпионский бой за пояса WBА и WBО
- 16:11 Полиция открыла дело из-за видео со "сбитым" грузовиком Зеленским
Лондонский суд арестовал Ассанжа до 12 июня
Суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под арестом до 12 июня. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала 360tv.
«Ассанж не признал себя виновным по обвинению в отказе сдаться полиции», — говорится в сообщении канала.
Рассмотрение дела Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США и тюремный срок в Великобритании, продолжится 12 июня. Суд признал Ассанжа виновным в том, что тот не явился в 2012 году в суд, нарушив условия, на которых был выпущен под залог.
Его дело передано в Королевский суд Саусуорка, который продолжит рассмотрение дела 12 июня. Все это время основатель WikiLeaks продолжит находиться под стражей. Судья назначил на 2 мая следующие слушания, которые пройдут по видеосвязи.
В то же время, Министерство юстиции США вскоре выдвинет обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
«Ожидается, что Министерство юстиции вскоре выдвинет обвинения Джулиану Ассанжу и объявит причину экстрадиционного запроса США», — говорится в сообщении, передает CNN.
Адвокат Ассанжа Джен Робинс заявила, что основателя WikiLeaks задержали по запросу Соединенных Штатов Америки.
Как писали «ФАКТЫ», основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне прямо в здании посольства Эквадора, что стало возможным после того, как эта латиноамериканская страна приняла официальное решение лишить 47-летнего журналиста Ассанжа политического убежища.
В посольстве Ассанж проживал в течение последних семи лет. Кричащего Джулиана выволокли на улицу.
Основатель сайта WikiLeaks, где ранее публиковались секретные документы различных американских ведомств, говорил, что опасается экстрадиции в США. Однако президент Эквадора Ленин Морено заручился у британских властей гарантиями того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!