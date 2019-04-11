Лондонский суд арестовал Ассанжа до 12 июня

Мир

Суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под арестом до 12 июня. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала 360tv.

«Ассанж не признал себя виновным по обвинению в отказе сдаться полиции», — говорится в сообщении канала.

Рассмотрение дела Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США и тюремный срок в Великобритании, продолжится 12 июня. Суд признал Ассанжа виновным в том, что тот не явился в 2012 году в суд, нарушив условия, на которых был выпущен под залог.

Его дело передано в Королевский суд Саусуорка, который продолжит рассмотрение дела 12 июня. Все это время основатель WikiLeaks продолжит находиться под стражей. Судья назначил на 2 мая следующие слушания, которые пройдут по видеосвязи.

В то же время, Министерство юстиции США вскоре выдвинет обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Ожидается, что Министерство юстиции вскоре выдвинет обвинения Джулиану Ассанжу и объявит причину экстрадиционного запроса США», — говорится в сообщении, передает CNN.

Адвокат Ассанжа Джен Робинс заявила, что основателя WikiLeaks задержали по запросу Соединенных Штатов Америки.

Как писали «ФАКТЫ», основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне прямо в здании посольства Эквадора, что стало возможным после того, как эта латиноамериканская страна приняла официальное решение лишить 47-летнего журналиста Ассанжа политического убежища.

В посольстве Ассанж проживал в течение последних семи лет. Кричащего Джулиана выволокли на улицу.

Основатель сайта WikiLeaks, где ранее публиковались секретные документы различных американских ведомств, говорил, что опасается экстрадиции в США. Однако президент Эквадора Ленин Морено заручился у британских властей гарантиями того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.

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