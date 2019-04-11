- 19:59 «Знаменательное событие»: в Совете Европы отреагировали на создание в Украине антикоррупционного суда
- 19:58 Госдеп рассказал американским туристам, чем опасна Украина накануне второго тура выборов
- 19:43 Украинки Ливач и Гусяк стали чемпионками Европы по борьбе
- 19:42 Брюнетка в законе: Ким Кардашьян пошла учиться на юриста
- 19:41 Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: за сутки ранены 8 украинских бойцов
- 19:26 "Разоблачительная" пресс-конференция бывшего друга Зеленского не состоялась: все подробности
- 19:07 Настало время ретроградного Юпитера: чего стоит опасаться
- 18:50 Президент Всемирного конгресса украинцев обратился к избирателям перед вторым туром
- 18:36 Умер выдающийся украинский оперный певец
- 18:31 Боевики выдвинули требование, возмутившее жителей оккупированного Донбасса
Украинки Ливач и Гусяк стали чемпионками Европы по борьбе (фото)
На чемпионате Европы по борьбе, который в эти дни проходит в Бухаресте (Румыния), украинские спортсмены уже завоевали первые медали.
Первой на высшую ступень пьедестала удалось взойти Оксане Ливач (на фото в заголовке). 21-летняя спортсменка из Калуша, дважды чемпионка Европы 2018 и 2019 годов среди кадетов и бронзовый призер чемпионата мира-2018, в решающем противостоянии в категории до 50 кг одержала досрочную победу над Мигленой Селишкой из Болгарии.
Сразу же за Ливач на финальное противостояние вышла еще одна украино-болгарская пара — и вновь успех был на стороне нашей соотечественницы. Правда, на этот раз наша Ирина Гусяк в категории до 55 кг одолела свою соперницу Эвелину Николову по очкам — 10:4.
* Церемония награждения с участием Ирины Гусяк
Эти золотые медали стали первыми высшей пробы на нынешнем чемпионате Европы для наших спортсменов. Ранее бронзовые награды уже завоевали два украинца в вольной борьбе — Василий Шуптар (до 65 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три украинских спортсмена стали чемпионами Европы по стрельбе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...