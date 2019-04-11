Украинки Ливач и Гусяк стали чемпионками Европы по борьбе (фото)

Спорт

На чемпионате Европы по борьбе, который в эти дни проходит в Бухаресте (Румыния), украинские спортсмены уже завоевали первые медали.

Первой на высшую ступень пьедестала удалось взойти Оксане Ливач (на фото в заголовке). 21-летняя спортсменка из Калуша, дважды чемпионка Европы 2018 и 2019 годов среди кадетов и бронзовый призер чемпионата мира-2018, в решающем противостоянии в категории до 50 кг одержала досрочную победу над Мигленой Селишкой из Болгарии.

Сразу же за Ливач на финальное противостояние вышла еще одна украино-болгарская пара — и вновь успех был на стороне нашей соотечественницы. Правда, на этот раз наша Ирина Гусяк в категории до 55 кг одолела свою соперницу Эвелину Николову по очкам — 10:4.

* Церемония награждения с участием Ирины Гусяк

Эти золотые медали стали первыми высшей пробы на нынешнем чемпионате Европы для наших спортсменов. Ранее бронзовые награды уже завоевали два украинца в вольной борьбе — Василий Шуптар (до 65 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что три украинских спортсмена стали чемпионами Европы по стрельбе.

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