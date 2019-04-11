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Казус Манжосова: ему не угрожали и Зеленский — не наркоман
Скандал со срывом распиаренной пресс-конференции бывшего участника студии «Квартал 95» Дениса Манжосова обернулся его приглашением в студию телеканала «Прямой», где он ничего так и не сказал.
По его словам, он не планировал раскрывать какой-нибудь компромат о кандидате в президенты Владимире Зеленском на пресс-конференции в четверг.
«Я собрал пресс-конференцию с одной целью: чтобы с глазу на глаз донести людям, что несмотря на то, что произошло между нами много лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-то плохое в сторону моих товарищей», — сказал Манжосов.
Он пояснил, что приехал на конференцию, гораздо раньше. Организаторы сообщили, что до начала мероприятия осталось около 40 минут.
«Я сел в машину, поехал пить кофе. Минут через 15−20 минут мне позвонили организаторы и сказали, что здание заминировано, что лучше не появляться, здесь будет что-то плохое», — добавил он.
В ответ на вопрос, знает ли он или слышал ли он о том, что кандидат в президенты Зеленский употребляет наркотики, Манжосов ответил: «Это неправда. Я говорю вам, что это глупость, высосанная из пальца…»
На утоняющий вопрос журналиста: «Вы имеете в виду: нет, вы не видели, чтобы он что-то курил, кололся и так далее…», он ответил: «Это неправда».
Также Манжосов заявил, что распространенная СМИ информация об угрозах в его адрес не соответствует действительности.
Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля должна была состояться пресс-конференция экс-участника студии «Квартал 95» Дениса Манжосова. Он пришел в информагентство «Украинские новости», в пресс-зале которого должно было произойти мероприятие, осмотрел территорию, вышел из помещения и сел в такси и уехал.
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