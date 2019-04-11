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"Разоблачительная" пресс-конференция бывшего друга Зеленского не состоялась: все подробности (видео)
В Киеве сообщили о минировании здания информационного агентства «Українські новини», где должна была проходить пресс-конференция Дениса Манжосова, бывшего друга Владимира Зеленского, который борется за президентское кресло. Как сообщили в агентстве, после сообщения о минировании в здание прибыли полиция и спасатели ГосЧС.
В здании также видели актеров студии «95 квартал» Александра Пикалова и сценариста проекта Артема Гагарина, которые пришли послушать выступление бывшего коллеги.
В итоге пресс-конференцию отменили. Зал был арендован на час, это время истекло, после чего организаторы не смогли связаться с Манжосовым.
Ранее анонсировалось, что 11 апреля в 15:30 в пресс-центре «Українських новин» даст пресс-конференцию Денис Манжосов — друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского. На ней он расскажет, как они росли вместе с 5-летнего возраста, что происходит за кулисами КВН, как возник «95 Квартал» и есть ли у него покровители сегодня, как и почему ближайшие друзья не общаются уже 5 лет после 30-летней дружбы и ответит на вопросы журналистов.
Впоследствии представитель агентства «Українські новини» Денис Иванеско сообщил, что Манжосов не будет давать конференцию 11 апреля. Он пояснил, что экс-участник «Квартала 95» прибыл на конференцию за час до мероприятия, но потом вышел «перекурить», сел в такси и скрылся в сопровождении нескольких человек.
Позднее появилось объяснение Дениса Манжосова, почему он так и не выступил на пресс-конференции. Артист прислал смс-сообщение организаторам, в котором заявил, что ему угрожают.
«Мне все утро звонят, пишут, угрожают. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов», — сказано в тексте смс.
Известно, что в 1997 году Денис Манжосов вместе с Владимиром Зеленским и Александром Пикаловым создали команду КВН «95-й квартал». В 2002 году на базе команды создана «Студия Квартал 95». В начале 2013 года из-за конфликта с коллегами Денис Манжосов покинул «квартал». Пресс-служба студии ограничилась сообщением о том, что прекращает сотрудничество с Манжосовым. Причины конфликта до сих пор не известны.
Напомним, во время первого тура президентских выборов за Владимира Зеленского проголосовало порядка 5,7 миллионов украинцев, а за Петра Порошенко — около трех миллионов.
Во время агитации перед вторым туром выборов в сети появилось видео, на котором победителя первого тура президентской гонки Владимира Зеленского сбивает грузовой автомобиль. Полиция уже открыла уголовное производство по данному факту, увидев в ролике угрозу для жизни кандидата.
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