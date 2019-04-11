Между арестом Ассанжа и кредитом МВФ Эквадору увидели прямую связь

Мир

Арест основателя скандального сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне остается главной темой мировых СМИ. Это событие обрастает все новыми и новыми подробностями, а также версиями. Как уже сообщали «ФАКТЫ», полицейские прибыли прямо в посольство и силой вывели 47-летнего австралийского журналиста, предъявив ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом еще в июне 2012 года.

Таким образом, арест был формально произведен по обвинению в нарушении условий освобождения под залог. Ассанж обвинялся тогда в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ему грозила экстрадиция по запросу шведских властей. Джулиан был уверен, что шведы тут же отправят его в США, где он обвинялся уже в другого рода преступлениях, а именно в сговоре с программистом-аналитиком разведывательной службы Соединенных Штатов Брэдли Мэннингом, который украл сотни тысяч секретных документов для Ассанжа. Все они затем были опубликованы на сайте Wikileaks.

Предание их огласке вызвало несколько громких международных скандалов. Свет увидели секретные документы Пентагона и Государственного департамента США. Ассанж был уверен, что в Америке его ждет смертная казнь. Кстати, Мэннинг попал под трибунал и очутился в тюрьме, получив 35 лет лишения свободы. Он сменил пол и стал женщиной, взял имя Челси. В январе 2017 года президент США Барак Обама своим последним указом помиловал этого человека.

Однако Ассанж не захотел рисковать. Поэтому в июне 2012 года он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Семь лет он не выходил из здания дипломатической миссии. США оказывали на Эквадор постоянное давление. Однако президент Рафаэль Корреа отказывался выдать Ассанжа британским властям. Журналист получил гражданство Эквадора. Но паспорт этой страны не спасал его от возможного ареста. Британская полиция твердо пообещала, что арестует Ассанжа, как только он выйдет за пределы посольства.

Отношение властей Эквадора к скандальному журналисту, который позиционирует себя борцом за правду, изменилось с приходом к власти нового президента — Ленина Морено. Произошло это в конце мая 2017 года. Морено с самого начала дал понять, что Ассанжу нужно проявлять большую осторожность. Журналисту ограничили доступ к интернету. Стали обвинять в том, что он обманывает охрану посольства.

Слухи о том, что власти Эквадора скоро откажут Ассанжу в защите, появились еще в прошлом году. Морено тогда предпринял несколько зарубежных поездок. Однако президент Эквадора все отрицал. В марте 2019 года, за месяц до ареста Джулиана, Международный валютный фонд принял неожиданное решение о выделении Эквадору кредита в размере 4,8 миллиарда долларов. Теперь WikiLeaks утверждает, что это была плата за Ассанжа.

В среду, 10 апреля, появилась информация о том, что Морено лишил Джулиана гражданства Эквадора. Президент объяснил это тем, что Ассанж «вмешивался во внутренние дела нескольких стран, нарушил ряд международных конвенций». Все это Морено заявил уже после ареста журналиста.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство — посол Эквадора в Лондоне сам позвонил в полицию и пригласил офицеров приехать в здание дипломатической миссии. Ассанжа забирали семь офицеров.

Напомним, Вестминстерский магистратский суд вынес решение отправить журналиста под арест до 12 июня. Ассанжа уже признали виновным в нарушении условий освобождения под залог. Теперь ему грозит тюремное заключение в британской тюрьме сроком до одного года.

Но 2 мая состоится еще одно судебное заседание, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции журналиста в США. Министерство юстиции Соединенных Штатов официально подтвердило, что в 2017 году направило запрос британским властям, требуя выдачи Ассанжа. На заседании суда 11 апреля присутствовали представители Минюста США. Был представлен документ о выдвижении против Джулиана Ассанжа обвинения в хакерском нападении на правительственную компьютерную сеть в 2010 году и хищение секретной информации. Минюст США утверждает, что за это преступление Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Первая страница документа Минюста США об обвинениях против Ассанжа

Однако сам журналист в это на верит. Он вместе со своими адвокатами полагает, что это хитрая уловка, предпринятая Вашингтоном. Во-первых, президент Эквадора заявил о гарантиях, полученных от США — Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему может грозить смертная казнь. Во-вторых, британский суд наверняка не стал бы выдавать его американцам, если бы те не успокоили Лондон. Пять лет за решеткой — не такое уж суровое наказание. На самом деле, считает Ассанж, как только он окажется в США, против него выдвинут более тяжкие обвинения. Поэтому 2 мая он на станет давать согласие на свою экстрадицию.

Тем временем, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал арест Ассанжа результатом нескольких лет дипломатических усилий и заявил, что не намерен обсуждать, виновен или невиновен журналист. Для этого есть суд. Ясно одно, основатель Wikileaks долгое время пытался избежать правосудия. Единственное, что он может теперь гарантировать Ассанжу — его дело будет рассматривать независимая британская правовая система.

Власти Австралии, гражданином которой по-прежнему является Ассанж, заявили, что окажут журналисту консульскую поддержку. Это обычная практика. В Канберре уверены, что британская сторона будет обращаться с арестованным, соблюдая все принципы правового государства.

Кстати, вполне возможно, что Швеция тоже затребует выдачи Ассанжа. Одна из женщин, обвинившая его в сексуальном насилии, забрала свое заявление несколько лет назад. Позднее дело в отношении журналиста было закрыто. И вот теперь прокуратура Швеции получила запрос на возобновление предварительного расследования в отношении Ассанжа по обвинению в изнасиловании. С этим требованием выступил адвокат одной из женщин. В прокуратуре заявили, что решение пока не принято.

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