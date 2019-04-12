Как в фильме «Блондинка в законе»: мужа-убийцу подвели волосы (фото)

Мир

В Нью-Йорке суд приговорил к пожизненному заключению 45-летнего Родерика Ковлина, которого признали виновным в убийстве его жены-миллионерши Шил Данишевски-Ковлин. 31 декабря 2009 года окровавленное тело женщины нашла в ванне ее девятилетняя дочь Анна, которая в ужасе позвала отца, жившего на тот момент отдельно от семьи — в соседней квартире. Родерик уверял, что это был несчастный случай — мол, жена поскользнулась, упала и ударилась головой. Полиция отнеслась к делу халатно: не были сняты отпечатки пальцев или взяты образцы ДНК. Спустя два дня 47-летнюю женщину похоронили без вскрытия.

Однако, у родных финансистки Шил вскоре возникли подозрения. Пара, у которой имеется двое детей (их сыну на момент смерти матери было три года) находилась на грани развода. Шил жаловалась на агрессивность и жестокость мужа. За день до смерти она сообщила безработному Родерику, что вычеркнет его из своего завещания. И тот решил безотлагательно действовать, опасаясь лишиться пяти миллионов долларов.

Как сообщает издание The New York Times, была еще одна подозрительная деталь. Накануне гибели женщина посетила салон красоты, где сделала кератиновое выпрямление волос. После этой процедуры не рекомендуется мочить волосы в течение трех дней. Родственники задались вопросам — зачем в таком случае Шил решила принять ванну? Ситуация напоминала сюжет популярного фильма «Блондинка в законе», где дочь-убийцу миллионера также подвели волосы. Она сделала химическую завивку, после которой нельзя было мочить голову, а уверяла, что в момент преступления находилась в душе.

После эксгумации тела выяснилось, что на самом деле Шил была задушена. По версии следствия, мужчина, имеющий ключ от квартиры жены, убил женщину, пока дети спали, и положил тело в заполненную водой ванну.

Позже, чтобы остаться опекуном детей и их денег, он просил 12-летнюю дочь обвинить ее дедушку в изнасиловании. А когда это не сработало, в 2013 году пытался похитить Анну и вывезти в Мексику, чтобы продать замуж за десять тысяч долларов. В таком случае бабушка и дедушка лишились бы опеки над внучкой. Мужчина также сфабриковал поддельное письмо от имени дочери, в котором девочка якобы признавалась в убийстве матери и говорит, что в ту ночь между ними вспыхнула драка в ванной. Сама девушка до сих пор отказывается верить в виновность отца.

Шил

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