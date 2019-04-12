Обозвал неонацистом: футболист Зозуля подает в суд на испанского политика (фото)

Спорт

Громкий скандал вызвало заявление испанского политика Пабло Иглесиаса (бывший журналист, лидер партии «Подемос»), назвавшего украинского футболиста «Альбасете» Романа Зозулю неонацистом и расистом.

«Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред. Вот почему, я думаю, фанаты „Райо Вальекано“ подали пример демократической приверженности», — цитирует Пабло Иглесиаса издание Marca.

После высказываний политика, известного, в частности, своими популистскими идеями (он требует снижения пенсионного возраста, количества рабочих часов, принятия ряда законов не парламентом, а гражданами, проведения референдум об отмене монархии), агент футболиста Владимир Кузьменко заявил, что Зозуля намерен подать на Иглесиаса в суд.

*Пабло Иглесиас известен в Испании своими коммунистическими взглядами и популистскими высказываниями

На защиту форварда уже встали его клуб «Альбасете», мэр Альбасете, Ассоциация футболистов Испании, а также Федерация футбола Украины, пообещавшая нападающему любую, в том числе и юридическую, поддержку.

«Совет директоров и вся семья „Альбасете“ хочет выразить слова поддержки Роману Зозуле. Его поведение за 12 месяцев в нашем клубе было примером для всех. Он настоящий пример в раздевалке, он поддерживает наши социальные проекты, которые организовывает „Альбасете“ с целью создания более справедливого и равноправного общества. „Альбасете“ готов представить футболисту свои юридические услуги, если они будут нужны для защиты своей чести, которую гарантирует конституция», — говорится в заявлении ФК «Альбасете».

Получил Зозуля поддержку и в соцсетях, а также в комментариях на испанских сайтах: «Это позор для „Подемос“. Зозуля сказал, что не будет против того, чтобы взять оружие против людей, которые вторглись в Украину, в его страну. Страну, которая не была и не есть частью России. Если всех защитников Украины левые будут называть нацистами, то это странно» (AlbaceteF1), «Почитайте о Голодоморе. И вы поймете, почему любой украинец отдал бы свою жизнь, чтобы снова не попасть в руки России» (rayquinho1), «Хахаха. Это говорит защитник коммунизма. Лучше помолчать. Засуди его, Зозу!» (betico_unicajista).

Кстати, издание Marca напомнило Иглесиасу, что лучший друг «расиста» Зозули в раздевалке «Альбасете» — темнокожий француз Жереми Бела.

Напомним, что в 2017 году переход Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвался из-за выходок фанатов мадридского клуба, известных своими коммунистическими взглядами. В сентябре 2017-го украинский форвард подписал контракт с «Альбасете», став твердым игроком «основы» испанского клуба. За это время Зозуля не только отменно проявил себе на футбольном поле (восемь мячей и голевая передача в 28 матчах сезона), но и в одном из поединков спас жизнь одноклубнику. При этом во время игры против «Луго» фанаты команды соперника желали украинскому футболисту смерти.

*В текущем сезоне Роман Зозуля забил в футболке «Альбасете» восемь мячей

Напомним, что после 33 туров «Альбасете» с 60 очками занимает во втором испанском дивизионе третье место, на один пункт отставая от «Гранады» и на четыре — от «Осасуны».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре испоганили мурал с Зозулей.

Фото ФК «Альбасете», marca.com

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