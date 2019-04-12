Шальная императрица: Оля Полякова удивила новым эпатажным образом (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее разделась на лестничной клетке, показав свои длинные стройные ноги, снова удивила поклонников. Артистка устроила настоящий перфоманс на «Вечере премьер с Катей Осадчей», гостями которого стали самые яркие звезды шоу-бизнеса.

Во Дворце «Украина» Оля появилась в джинсах и в брендовой куртке, а вот во время выступления перевоплотилась в королеву. Она вместе с многочисленной свитой эффектно вышла через центральный вход в зал и прошлась среди зрителей. Звезда облачилась в наряд королевы — красный кожаный корсет с белой и золотой отделкой, с пышными рукавами, отделанными кружевом. Свита несла за звездой 18-метровый золотой шлейф.

На сцене Оля исполнила две песни «Лед тронулся» и «Мадонна», сорвав бурю аплодисментов. Фото с выступления Оля опубликовала в Instagram, вызвав массу комментариев и комплиментов. Поклонники называют ее не иначе, как королевой. Некоторые сравнили ее с «шальной императрицей», российской певицей Ириной Аллегровой.

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