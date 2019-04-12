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Шоу-бизнес

Шальная императрица: Оля Полякова удивила новым эпатажным образом (фото)

11:01 12 апреля 2019 674
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее разделась на лестничной клетке, показав свои длинные стройные ноги, снова удивила поклонников. Артистка устроила настоящий перфоманс на «Вечере премьер с Катей Осадчей», гостями которого стали самые яркие звезды шоу-бизнеса.

Во Дворце «Украина» Оля появилась в джинсах и в брендовой куртке, а вот во время выступления перевоплотилась в королеву. Она вместе с многочисленной свитой эффектно вышла через центральный вход в зал и прошлась среди зрителей. Звезда облачилась в наряд королевы — красный кожаный корсет с белой и золотой отделкой, с пышными рукавами, отделанными кружевом. Свита несла за звездой 18-метровый золотой шлейф.

На сцене Оля исполнила две песни «Лед тронулся» и «Мадонна», сорвав бурю аплодисментов. Фото с выступления Оля опубликовала в Instagram, вызвав массу комментариев и комплиментов. Поклонники называют ее не иначе, как королевой. Некоторые сравнили ее с «шальной императрицей», российской певицей Ириной Аллегровой.

«ФАКТЫ» также писали о том, что Тина Кароль в прозрачном платье оголила грудь и показала стройные ножки.

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