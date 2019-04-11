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Тина Кароль в прозрачном платье обнажила грудь и показала стройные ножки (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль, красовавшаяся в розовом наряде Барби во время прямого эфира вокального шоу «Голос країни» (1+1), взбудоражила сеть новым откровенным образом. Артистка появилась на концерте «Вечер премьер с Катей Осадчей» в белом прозрачном платье, оголив грудь и показав стройные ножки. Соблазнительный образ певица дополнила массивными серьгами, модными кольцами, браслетом и нежными босоножками с камнями.
На сцену Тина Кароль вышла вместе с группой «Бомбокс». С ее лидером Андреем Хлывнюком они представили новую песню «Безодня», клип на которую презентовали недавно. Для самой Тины Кароль «Безодня» стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю.
«Безодня» — это история о зрелой любви, история в которой встретились два человека, и музыка дает им ответы на все вопросы. Эта песня близка мне по смыслу, по духу, я с благодарностью приняла приглашение Андрея Хлывнюка спеть в дуэте. У нас получилось создать красивую оду о вечном — о любви", — рассказала Тина и сотрудничестве.
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