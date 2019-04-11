26.75 / 27.02 30.06 / 30.49
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оля Полякова разделась на лестничной клетке (фото)

13:54 11 апреля 2019 239
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, умеющая эпатировать и рассмешить публику, в очередной раз взорвала сеть. Суперблондинка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в откровенном розовом платье с огромным разрезом, подчеркивающем не только ее бесконечные стройные ноги, но и оголяя ягодицы. Судя по фото, на певице нет нижнего белья. Позирует она в обшарпанном подъезде старого дома.

«Откуда кадр френды?», — поинтересовалась она у подписчиков, и добавила хэштеги #подъезднаястрасть и #амоглабыбытьподзаборна.

Поклонники живо отреагировали на пикантное фото Поляковой, засыпали ее комплиментами, отметив шикарную фигуру, и предположили, что это кадр из клипа на песню «О Боже, как больно».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль в прозрачном белом платье оголила грудь и показала стройные ножки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины