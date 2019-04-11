Оля Полякова разделась на лестничной клетке (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, умеющая эпатировать и рассмешить публику, в очередной раз взорвала сеть. Суперблондинка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в откровенном розовом платье с огромным разрезом, подчеркивающем не только ее бесконечные стройные ноги, но и оголяя ягодицы. Судя по фото, на певице нет нижнего белья. Позирует она в обшарпанном подъезде старого дома.

«Откуда кадр френды?», — поинтересовалась она у подписчиков, и добавила хэштеги #подъезднаястрасть и #амоглабыбытьподзаборна.

Поклонники живо отреагировали на пикантное фото Поляковой, засыпали ее комплиментами, отметив шикарную фигуру, и предположили, что это кадр из клипа на песню «О Боже, как больно».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль в прозрачном белом платье оголила грудь и показала стройные ножки.

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