Политика

Просто так не отдаст: Янина Соколова рассказала о важности Крыма для Путина (видео)

Президент России Владимир Путин не откажется добровольно от захваченного Крыма. Ведь этим преступлением он перекрыл недовольство россиян их нищетой и изолированностью от цивилизованного мира. Так считает украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи со своими фанатами на YouTube.

«Это один из крупнейших козырей в его внутренней политике. А я напомню вам, что Владимир Путин — это человек, который много своих вещей делает исключительно для внутренней аудитории, для россиян. Которые живут очень бедно, которые изолированы от всего мира, благодаря действиям Путина, которые не имеют развития, которые имеют довольно низкий ВВП, которые живут в нищете», — сказала она.

По ее словам, для того, чтобы увидеть, как на самом деле живет Россия, необходимо отъехать от Москвы всего на 15 минут.

«Крым, „возвращение в родную гавань“ — это большой козырь. Как вы думаете, захочет ли Путин избавиться от одного из главных козырей? Учитывая, что его рейтинг не слишком высок в России. Это 86% было год назад, сейчас эта цифра снизилась значительно. Учитывая войны, трудное положение и другие вещи. Я думаю, что вряд ли он от Крыма откажется», — сказала Соколова.

Журналистка уверена, что Крым стал для Путина своеобразным отвлекающим маневром, которым он закрывает глаза собственному народу на последствия своего правления.

Как писали «ФАКТЫ», ранее телеведущая Янина Соколова присоединилась к флешмобу #ГолосуюНеПоПриколу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter