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"Я хочу жить в стране, которую не ассоциируют с проституткой", — Янина Соколова о выборах не по приколу
Телеведущая Янина Соколова присоединилась к флешмобу #ГолосуюНеПоПриколу. Ранее в рамках этой инициативы известные украинцы, в частности, фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан и солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк призвали сограждан ответственно отнестись к выборам президента Украины.
Свое обращение Янина Соколова разместила в социальных сетях, кратко прокомментировав видео: «Без намеков. Прямым текстом».
«Всем привет. Меня зовут Янина Соколова и я иду голосовать не по приколу. Хочу призвать все украинцев помнить, что мы живем в историческое время. В то время, когда мы с вами можем собственными силами, собственным мозгом и душой поменять то, что происходит в стране. Я счастлива, что живу в то время, когда гражданское общество творит чудеса. Я хочу жить в стране, в которой нас, украинцев, называют титульной нацией. Я хочу жить в стране, которую не ассоциируют с проституткой, где не разворовывают армию. Я хочу жить в стране, где сильное войско, душа и национальный дух. Я хочу жить в стране, где говорят по-украински и делают все, чтобы украинский язык развивался», — сказала телеведущая и призвала сограждан внимательно читать и анализировать политические программы кандидатов в президенты.
Без натяків. Прямим текстом.https://t.co/Rv2v0aE1tB#ГолосуюНеПоПриколу #вибори pic.twitter.com/A5lhOmSUX6— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 29 марта 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная украинская писательница Оксана Забужко предостерегла украинцев от голосования «назло» и «по приколу». По ее мнению, такой шаг может обрушить страну в пропасть и это произойдет под слоганом «Не знаю, кто там виноват в войне, знаю только, что жить я стал хуже».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».